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機車改裝排氣管認證管理 桃園下月起大稽查

聯合報／ 記者曾增勳黃寅／連線報導
桃園市7月起擴大稽查改裝排氣管噪音機車，未完成認證登記機車將逕行開罰。圖／警方提供
桃園市7月起擴大稽查改裝排氣管噪音機車，未完成認證登記機車將逕行開罰。圖／警方提供

改裝噪音車輛擾民，環境部推動機車改裝排氣管認證管理，桃園市與台中市登記檢測各約1萬151輛、6699輛機車，都約2成不合格。桃園市環保局昨指出，7月起將會同警方擴大稽查，只要攔獲未檢測登記認證機車最高罰1800元，噪音超標再罰最高3600元。

桃園市環保局統計，迄今桃園改裝排氣管噪音機車檢驗完成認證8006輛，合格率7成8，合格機車由環境部核發合格編號，相關資料傳給監理單位後，即完成改裝機變更合法作業；檢測不合格或駁回共2145輛機車，若不改回原狀或自費檢測合格，7月起遇攔檢將被逕行告發，最少開罰2700元。

台中市環保局也統計，台中市登記檢測6699輛機車，其中1316輛不合格；今年有1輛重機改裝排氣管，測出分貝值達107，超出最高標準值97許多而挨罰，但環保局說，改管登記檢測合格車輛，不保證在路上被攔查時噪音一定合格，因為噪音也有可能是因其他零件或超速引起，提醒民眾注意。

桃園市環保局指出，環保局已成立稽查平台及分享情資，今年來與警方每周執行稽查改裝排氣管噪音機車，共告發改裝排氣管噪音車輛385件，罰款達122萬元。市警局交通大隊觀察今年蒐證通報似噪音車輛裁罰件數有減少，不排除與許多改裝排氣管車輛檢驗登記認證合法有關。

環保局也說明，若查獲未依規定完成改裝排氣管噪音認證登記機車，將依道交條例裁罰900至1800元，檢測噪音超標車，再依噪音管制法26條開罰1800至3600元。

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