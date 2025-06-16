桃園八德人口成長 2非營利幼兒園今動工

桃園市八德區人口成長快速，學區幼兒就學人數逐年攀升，教育資源及幼兒托育需求亦日益增加，為擴充學前教育量能，桃園市政府預計興建「福元非營利幼兒園」及「大成非營利幼兒園」，總經費約2億6982萬元，預計2027年完工，今由市長張善政主持開工動土典禮。

為因應當地幼兒就學與教育品質，桃園市政府推動幼兒園新建計畫，預計新建福元非營利幼兒園、大成非營利幼兒園，工程預計於2027年上半年完工，總經費約2億6982萬元，其中教育部補助約7031萬元，其餘由桃園市政府負擔。桃園市政府今辦理「八德區大成及福元非營利幼兒園新建工程」開工動土典禮，由市長張善政親自主持儀式。

「福元非營利幼兒園」位於八德區建興街，基地面積約2686平方公尺，建築為地上2層，園區空間設有2歲班活動室2間、3至5歲班活動室3間，預計可容納約104名幼兒，另規劃辦公室兼健康中心、遊戲室、教保室、廚房、電信總機室及儲藏室、電氣及消防泵浦室等，並設置入口接送區、戶外遊戲區，及規劃6輛汽車及17輛機車停放空間。

「大成非營利幼兒園」位於八德區廣福路，基地面積約2055平方公尺，建築為地上3層，規劃2歲班活動室2間、3至5歲班活動室4間，預計可容納約128名幼兒，園內設施包含辦公室兼健康中心、遊戲室、教保準備室、會議室、多功能活動室、多功能戶外活動平台、廚房與廁所，以及相關附屬空間等，另規劃戶外遊戲空間與家長接送區，並設置汽車及機車停放空間。