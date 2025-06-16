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獅山步道峭壁300公斤櫸木搖搖易墜 攀樹師團隊移除解危

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣熱門南庄鄉獅山步道上方40公尺峭壁高懸300公斤台灣櫸木枯樹倒伏岌岌可危，南庄鄉公所找來專業攀樹師團隊出任務移除。圖／朱仲一提供
苗栗縣熱門南庄鄉獅山步道上方40公尺峭壁高懸300公斤台灣櫸木枯樹倒伏岌岌可危，南庄鄉公所找來專業攀樹師團隊出任務移除。圖／朱仲一提供

苗栗縣熱門南庄鄉獅山步道上方40公尺峭壁高懸300公斤台灣櫸木枯樹倒伏岌岌可危，南庄鄉公所「大費周章」，終於找到國際認證的專業攀樹師團隊出任務，日前移除解決危機。

獅頭山是知名宗教勝地，獅山古道跨越苗栗縣、新竹縣，南庄鄉公所接獲遊客通報，其中在交界處步道上方峭壁約40公尺，1棵大樹倒伏，頭下腳上僅餘根部連接，萬一有風吹草動，枯木墜落後果不堪設想。

鄉公所調查櫸木枯木樹高約8公尺、直徑50公分，重量約300公斤，但因現場陡峭幾近垂直，機具及人員難以靠近施工，加上枯木重心朝懸崖外側懸空，施工風險過高，詢問20幾家業者都不願接任務移除。

枯木就在步道正上方，公所不敢輕忽，向農業部林業及自然保育署新竹分署尋求技術諮詢，建議可聘請具國際認證的專業攀樹師，高空作業分段鋸解，搭配繩索吊運，可在不動用大型機具及最小環境干擾的情況下，安全移除枯木。

「超震撼！」南庄鄉公所秘書朱仲一見證移除過程不禁讚嘆，他說，攀樹師團隊利用無人機，及全球導航衛星系統（GNSS）定位，勘查環境及枯木狀況後，攀爬至40公尺高的懸崖上方，以高空垂吊方式在空中鋸解枯木。

隨後利用繩索吊運枯木，6月9日、10日成功移除，因作業區屬國有林班地，木材不得外運，團隊將枯木就地裁切，並妥善堆置，枯木作為野生動物昆蟲的棲地及腐植質來源，兼顧安全及生態循環。

南庄鄉長羅春蓮表示：這次跨機關合作除展現林業署之專業外，也是中央機關與地方政府間友好合作示範，未來將持續與各級機關合作，精進南庄觀光，讓遊客安心體驗南庄之美。

苗栗縣熱門南庄鄉獅山步道上方40公尺峭壁高懸300公斤台灣櫸木枯樹倒伏岌岌可危，南庄鄉公所找來專業攀樹師團隊出任務移除。圖／朱仲一提供
苗栗縣熱門南庄鄉獅山步道上方40公尺峭壁高懸300公斤台灣櫸木枯樹倒伏岌岌可危，南庄鄉公所找來專業攀樹師團隊出任務移除。圖／朱仲一提供

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