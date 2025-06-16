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桃園2145改裝排氣管不合格機車 下月起被抓逕行開罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市未完認證登記合法機車下月起路上攔檢，逕行開罰。本報資料照
桃園市未完認證登記合法機車下月起路上攔檢，逕行開罰。本報資料照

桃園市政府環保局7 月起結合市警局所屬分局擴大實施未經檢測登記認證機車，依道路交通條例告發開罰，環保局今下午表示，迄今桃園改裝排氣管噪音機車完成認證8006輛，檢測不合格或駁回機車2145輛，下月起路上遇攔檢將被逕行告發，最少開罰2700元。

市府環保局表示，桃園7月起擴大環警稽查未依規定完成改裝排氣管噪音認證登記機車（車輛），統計桃園改裝排氣管機車登記檢測車輛總共1萬151輛，以中壢、桃園、平鎮及八德區為主，最後在環保局協助完成檢驗共8006輛機車，合格率達78.87%，合格機車由環境部核發合格編號，相關資料傳給監理單位後，即完成改裝機變更合法作業。

另有檢測不合格或駁回車輛達2145車，不合格率21.13%，7月起這批不合格改裝機車，若不改回原狀或自費檢測合格，一旦遇警方、環保局攔檢稽查，將逕行依道交條例、噪音管制法規定分別開罰900至1800元、1800至3600元。

市警局交通大隊表示，警方去年協同環保局辦理稽查222場次，攔檢改裝噪音車輛達3127件，由環保局開罰1618件，開罰率約51.7%，另由警方蒐證通報疑似噪音車輛8326輛，其中由環保局逕行裁罰2373件，占通報噪音車輛28.5%，不過今年1至4月蒐證通報似噪音車輛725件，逕行裁罰203件，裁罰件數減少，不排除今年許多改裝排氣管車輛檢驗登記認證合法有關。

市府環保局表示，環保局已成立稽查平台及分享情資，今年來與警方每周執行稽查改裝排氣管噪音機車，參與警方取締競速飆車或協助載運車輛現場競速，將涉案人員依公共危險罪送辦，統計1月至6月13日環警共攔檢81場次、告發改裝排氣管噪音車輛385件，罰款達122萬元。

市警局也鼓勵民眾檢舉，發現有非法改裝車輛及噪音車擾亂安寧情事，30日內檢附相關事證影像，上傳公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱及環保署「噪音車檢舉網站」開罰。

桃園市未完認證登記合法機車下月起路上攔檢，逕行開罰。本報資料照
桃園市未完認證登記合法機車下月起路上攔檢，逕行開罰。本報資料照

開罰 環保局 桃園 改裝車 噪音

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