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八德義勇街人行道遭縮減 挨批背離人本交通…公所回應

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市八德區義勇街進行人行空間調整工程，原人行道寬度遭縮減，八德區公所解釋義勇街因大車轉彎的內輪差易與行人發生擦撞，內縮人行道後會再加裝防撞桿保護行人。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區義勇街進行人行空間調整工程，原人行道寬度遭縮減，八德區公所解釋義勇街因大車轉彎的內輪差易與行人發生擦撞，內縮人行道後會再加裝防撞桿保護行人。記者周嘉茹／翻攝

桃園市八德區義勇街近期進行人行空間調整工程，原本人行道寬度遭到縮減，改為車道增寬，引發當地人痛批背離「人本交通」原則。八德區公所解釋，義勇街原有車道僅3米且緊鄰人行道，大型車輛行駛轉彎的內輪差易與行人發生擦撞，現況內縮人行道後仍符合規定，會再加裝防撞桿保護行人。

桃園人本交通推動協會指出，八德區義勇街近期進行人行空間調整工程，包含水溝蓋鋪面更新，但調整結果卻引發在地行人族群強烈不滿。根據現場觀察，原本人行道寬度遭到縮減，改為車道增寬、方便車輛通行，甚至讓行人幾乎無安全緩衝空間，對孩童、長者及輪椅族群極為不利。

協會認為，這樣的設計根本背離市府宣稱推動的「人本交通」原則，做一條人行道要半年、一年甚至更久，塗銷卻只要一通電話，一切就付諸流水。陳情人批評，市府口頭上說重視行人安全，但實際上的工程卻不斷壓縮人行空間，「不應又要等到有人受傷、甚至喪命，才要補強設計」。

「0430八德區公所1死3重傷事故，已經有過教訓，市府不該重蹈覆轍」，另有居民表示，桃園多起人行道事故都與設計不良、缺乏車輛阻隔有關。共同呼籲市府應審視此次設計依據，並接受在地居民、民間團體共同意見。

對此八德區公所說明，原義勇街道路側溝蓋年久平整度不佳，為考量行人步行安全，故將標線型人行道暫設置於道路柏油範圍，目前道路側溝蓋已修復完畢。有地方聲音反應，義勇街車流量較大且多條公車行駛，原有車道僅3米且緊鄰人行道，現況大型車輛行駛及轉彎的內輪差易與行人發生擦撞疑慮。

八德區公所表示，現況義勇街車道寬度無法提供足夠的防護措施及緩衝空間，為了維護行人及車輛通行安全，將原有標線型人行道向道路側溝平移，增加容錯空間，調整後的標線型人行道仍有1.2米，符合人行道寬度規定，未來會加裝防撞桿保障行人安全。

桃園市八德區義勇街進行人行空間調整工程，原人行道寬度遭縮減，八德區公所解釋義勇街因大車轉彎的內輪差易與行人發生擦撞，內縮人行道後會再加裝防撞桿保護行人。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區義勇街進行人行空間調整工程，原人行道寬度遭縮減，八德區公所解釋義勇街因大車轉彎的內輪差易與行人發生擦撞，內縮人行道後會再加裝防撞桿保護行人。記者周嘉茹／翻攝

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