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苑裡鎮立籃球場地坪改善工程提前完工 即日起全新啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮立體育場籃球場地坪改善工程已完成驗收，更安全、更彈、更好打的球場即日起開放使用，歡迎鎮民朋友相揪來打球。圖／公所提供
苑裡鎮立體育場籃球場地坪改善工程已完成驗收，更安全、更彈、更好打的球場即日起開放使用，歡迎鎮民朋友相揪來打球。圖／公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所規畫「鎮立體育場籃球場地坪改善工程」，經向台電通霄發電廠爭取補助500萬元、公所自籌85萬元，近日工程提前完工並於上周完成驗收，嶄新球場即日起正式啟用，將讓鎮民有更安全、完善的運動空間。

「苑裡鎮立體育場籃球場地坪改善工程」這次球場升級重點主要是地坪整平與積水改善，一次到位，解決球場與司令台周邊排水問題，雨後不再積水；另採用止滑、避震、彈性升級的橡膠鋪面，降低運動傷害風險，且鋪面顏色由球友票選，公共參與實踐於設計決策。

公所表示，球場升級近日已提前於完工，在嚴謹驗收後正式重新開放，更安全、更彈、更好打的球場，歡迎鎮民朋友相揪來打球。不過，也提醒球場開放後仍需要大家一起維護，請避免穿著直排輪或騎乘腳踏車、滑板車進入，以免車輪或鞋底損傷鋪面；也請配合現場告示、隨手清理垃圾，一起守護乾淨、安全的運動空間。

鎮長劉育育表示，此次籃球場地坪改善不僅是體育設施的升級，也是推動運動風氣的重要一環，新的球場將於8月2日迎來一年一度「鎮長盃夏季運動會」，歡迎球友踴躍組隊參加，在全新場地上熱血開打、盡情揮灑汗水。

體育 運動傷害 苗栗縣

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