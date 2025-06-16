龜山中和南路市場改善工程 讓清朝迄今市集能新舊融合

桃園市龜山區中和南路攤集區不僅是龜山人的灶腳，更是見證桃園發展的重要樞紐，從早期攤商自發聚集，到2018年正式取得市府核可設立，然而久未整治的區塊成為區域髒亂死角。對此龜山區公所提出攤集區市集風貌改善計畫，規劃400萬元經費改造，希望提升傳統市場秩序、美感與安全。

桃園市長張善政今偕同民意代表前往龜山區中和南路攤集區視察，張善政表示，中和南路攤集區雖然區域不大，卻是龜山鄉親日常生活中不可或缺的重要場域，此次改善工程預計投入400萬元，在保留原有歷史記憶與街區風貌的基礎上，進行環境改造與美化，盼能藉由4個月的工期，讓中和南路攤集區呈現歷史與現代感兼具的嶄新風貌。

龜山區公所表示，中和南路攤集區其實就是在廣義「龜山后街」其中之一區域，自清朝、日治時期至今，一直是龜山地區居民生活物資補給的重要據點，其中曹家洋樓於1927年改建為一座風格華麗的巴洛克建築，是見證龜山邁向現代化城市發展的重要地標，具有深厚的歷史與文化價值。