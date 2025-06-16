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龜山中和南路市場改善工程 讓清朝迄今市集能新舊融合
桃園市龜山區中和南路攤集區不僅是龜山人的灶腳，更是見證桃園發展的重要樞紐，從早期攤商自發聚集，到2018年正式取得市府核可設立，然而久未整治的區塊成為區域髒亂死角。對此龜山區公所提出攤集區市集風貌改善計畫，規劃400萬元經費改造，希望提升傳統市場秩序、美感與安全。
桃園市長張善政今偕同民意代表前往龜山區中和南路攤集區視察，張善政表示，中和南路攤集區雖然區域不大，卻是龜山鄉親日常生活中不可或缺的重要場域，此次改善工程預計投入400萬元，在保留原有歷史記憶與街區風貌的基礎上，進行環境改造與美化，盼能藉由4個月的工期，讓中和南路攤集區呈現歷史與現代感兼具的嶄新風貌。
龜山區公所表示，中和南路攤集區其實就是在廣義「龜山后街」其中之一區域，自清朝、日治時期至今，一直是龜山地區居民生活物資補給的重要據點，其中曹家洋樓於1927年改建為一座風格華麗的巴洛克建築，是見證龜山邁向現代化城市發展的重要地標，具有深厚的歷史與文化價值。
立委牛煦庭表示，他還在任龜山區市議員時就希望中和南路市場能有好的改善意象並製作牌樓，現階段只是剛開始，除了中和南路市場外後續也希望能整頓與改善電線杆及中興路行人交通狀況，會繼續向中央全力爭取經費。
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