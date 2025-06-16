桃園清潔隊招考4143人搶435職缺 三大創新亮點曝光

桃園市清潔隊員招考14日起一連2天術科考試，副市長蘇俊賓前往視察。他表示這次考試有別以往，有加強職安、專業分工、強化政風意識3大特色，除招聘護理師外，也特別將駕駛獨立，首度和監理站合辦路考測穩定度，希望遴選優秀人才成為環境清潔的生力軍。

今年桃園清潔隊招考，除報名人數眾多的一般組及原民組揹沙包體測外，還有廠護組及行政文書組的專業能力測驗。體能及術科測驗結束後，順利入選者月底將再參加第二次筆試，今年有高達4143人來報考，預計錄取435人。

蘇俊賓表示，合理的編制才能有效改善作業環境，近2年來在環保局努力協調、爭取下，桃園清潔隊員增加276個員額，在去年已經先增加161人，明年起將再增額115人；桃園市公開甄選清潔隊員，從一開始以一般垃圾、資收物清運及駕駛需求導向為主，到現在逐步邁向專業分工優化，也專注於改善同仁的就業環境和法律素養。

蘇俊賓指出，這次招募和培訓工作，優化重點有3項，首先是「加強職安配置」，透過公平的方式招募到具有專業證照的護理人員。目前各區中隊配置有5名廠護人員，雖然勉強符合法規，但為了讓同仁的職安能夠得到更完整的保障，今年也再招考5位護理師，並進行「成人BLS專業技能操作」，遴選有學識、有經驗的護理人員駐隊服務。

蘇俊賓也提到，本次考試還有一大特色，即「專業分群招募」，今年特別把駕駛組獨立開來，並且首度和監理站合作辦理路考測驗，讓真正具有道路經驗的駕駛，在錄取的當下，就已經可以達到一定的穩定度，對於在窄小巷弄的垃圾清運安全也有相當的助益。

另，木工的技術跟安全的管理也是一門專業，這對於巨大垃圾回收和循環再生工作非常重要，目前執行這個任務的同仁有限，仍然每年創造2000公斤的再利用量，他也期待在新進隊員加入後，能夠更加發揮這項專業工作。