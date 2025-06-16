快訊

追曖昧對象…他做1事IG被官方永久停權超想哭 網曝救回方法

監委王榮璋被爆年領250萬元「0業績」 田秋堇再傳公務車爭議

王大陸閃兵案起訴28人 新北檢曝逃避兵役手法「憋氣騙診斷證明」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園清潔隊招考4143人搶435職缺 三大創新亮點曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市清潔隊員招考14日起一連2天術科考試，副市長蘇俊賓強調，這次考試特別加強職安、專業分工、強化政風意識3大特色。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市清潔隊員招考14日起一連2天術科考試，副市長蘇俊賓強調，這次考試特別加強職安、專業分工、強化政風意識3大特色。圖／取自蘇俊賓臉書

桃園市清潔隊員招考14日起一連2天術科考試，副市長蘇俊賓前往視察。他表示這次考試有別以往，有加強職安、專業分工、強化政風意識3大特色，除招聘護理師外，也特別將駕駛獨立，首度和監理站合辦路考測穩定度，希望遴選優秀人才成為環境清潔的生力軍。

今年桃園清潔隊招考，除報名人數眾多的一般組及原民組揹沙包體測外，還有廠護組及行政文書組的專業能力測驗。體能及術科測驗結束後，順利入選者月底將再參加第二次筆試，今年有高達4143人來報考，預計錄取435人。

蘇俊賓表示，合理的編制才能有效改善作業環境，近2年來在環保局努力協調、爭取下，桃園清潔隊員增加276個員額，在去年已經先增加161人，明年起將再增額115人；桃園市公開甄選清潔隊員，從一開始以一般垃圾、資收物清運及駕駛需求導向為主，到現在逐步邁向專業分工優化，也專注於改善同仁的就業環境和法律素養。

蘇俊賓指出，這次招募和培訓工作，優化重點有3項，首先是「加強職安配置」，透過公平的方式招募到具有專業證照的護理人員。目前各區中隊配置有5名廠護人員，雖然勉強符合法規，但為了讓同仁的職安能夠得到更完整的保障，今年也再招考5位護理師，並進行「成人BLS專業技能操作」，遴選有學識、有經驗的護理人員駐隊服務。

蘇俊賓也提到，本次考試還有一大特色，即「專業分群招募」，今年特別把駕駛組獨立開來，並且首度和監理站合作辦理路考測驗，讓真正具有道路經驗的駕駛，在錄取的當下，就已經可以達到一定的穩定度，對於在窄小巷弄的垃圾清運安全也有相當的助益。

另，木工的技術跟安全的管理也是一門專業，這對於巨大垃圾回收和循環再生工作非常重要，目前執行這個任務的同仁有限，仍然每年創造2000公斤的再利用量，他也期待在新進隊員加入後，能夠更加發揮這項專業工作。

蘇俊賓表示，由於清潔隊員也屬於廣義的公務員，這次招考用人要強化「法治素養」，今年筆試特別加強政風考題，讓清潔隊員對於法規和作業要求能更加清楚，在執行任務的過程中也更能保護自己。

桃園市清潔隊員招考14日起一連2天術科考試，副市長蘇俊賓強調，這次考試特別加強職安、專業分工、強化政風意識3大特色。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市清潔隊員招考14日起一連2天術科考試，副市長蘇俊賓強調，這次考試特別加強職安、專業分工、強化政風意識3大特色。圖／取自蘇俊賓臉書

蘇俊賓 環保局 桃園

延伸閱讀

詐騙案件不減反增 蘇俊賓籲中央對社群業者提高罰則

桃園13大專實習績優師表揚 蘇俊賓提產學合作探索職涯

桃園龍源國小畢業生親自製茶 蘇俊賓約定10年後開箱

桃園連關2家老書局 蘇俊賓速寫留念...感嘆消費型態移轉迎熄燈

相關新聞

桃園機車改裝排氣管認證下月上路 噪音車最高罰5千4

桃園市政府環保局為解決改裝噪音車輛擾民，配合環境部推動機車改裝排氣管認證管理登記至6月底「落日」，環保局今天上午表示，該...

桃園清潔隊招考4143人搶435職缺 三大創新亮點曝光

桃園市清潔隊員招考14日起一連2天術科考試，副市長蘇俊賓前往視察。他表示這次考試有別以往，有加強職安、專業分工、強化政風...

苗縣府與仁德醫專簽署合作 學生將前往原鄉推廣衛教

苗栗縣政府仁與德醫護管理專科學校今天簽署合作意向，雙方將結合教育與行政資源，合力推動原住民族文化保存與健康的融合發展；縣...

竹市統籌款砍9.8億 國民黨團批中央帶頭違法衝擊地方發展

新竹市議會國民黨團今日召開記者會，針對中央政府大砍新竹市9.8億元統籌分配款一事，表達強烈的抗議。黨團黨團痛批中央此舉不...

苑裡公所與代表會齟齬 鎮長臉書發文「反惡擱」口水延燒社群

暑假即將到來，苗栗縣苑裡鎮民最關切的鎮立泳池暑期開放與否，終於塵埃落定，上周鎮代臨時會通過7萬多元的小型維修經費案後，今...

寶特瓶變花轎、芒草造猴群 桃園藝閣踩街展現新創意

2025桃園閩南文化節昨晚在陽光劇場舉辦「藝閣踩街」頒獎典禮，今年活動共有40組來自各社區、學校、宮廟等在地社群參賽，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。