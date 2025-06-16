桃園市復興區路基鬆動 公所將以災害準備金修復

桃園市復興區華陵里多日降雨，比該路的比佛利山莊段路基15日下午坍塌，復興區公所除封路管制今天也辦理會勘，將以先前向市府爭取的災害準備金立即進行路基修復。

桃園市復興區長蘇佐璽告訴記者，去年10月在康芮颱風過境時，這個路段就發生地基鬆動、路面沉陷，經過區公所爭取獲得市政府於6月核定經費補助，區公所原訂近日上網招標，未料竟發生坍塌，由於範圍較先前大，公所擔心經費恐怕不夠，因此今天上午再度與原民局等單位前往會勘。

蘇佐璽說，相關單位在會勘後認為，因目前路基地質脆弱，仍有持續崩落的潛在危險，為避免災害持續擴大，將以公所先前爭取、市府核定的新台幣4500萬元災害準備金立即進行路基的修復。至於替代道路部分，公所今天也進行除草、路障的清除以及避車彎道改善。後續若經費若仍有不足處將立即向市府申請。

蘇佐璽指出，區公所從昨天下午接獲當地里長通知，立即針對相關路段交通管制，所幸作業即時未造成人員傷亡，初步統計有住戶、農戶、露營業者近80人受影響，期間已經以中心路作為替代道路通行。