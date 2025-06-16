苗縣府與仁德醫專簽署合作 學生將前往原鄉推廣衛教

苗栗縣政府仁與德醫護管理專科學校今天簽署合作意向，雙方將結合教育與行政資源，合力推動原住民族文化保存與健康的融合發展；縣長鍾東錦表示，這不僅是一場合作的開始，更是一項充滿溫度與願景的使命。

上午這場簽署合作由縣長鍾東錦與仁德醫專董事長鍾佳穎代表雙方簽署，縣府原住民資源中心主任王琮賢及大安文健站-尤命美卡計畫負責人、山城文健站-臨沐沂計畫負責人、南庄文健站-高志慶計畫負責人、大湖文健站督導田漢忠、頭份文健站督導馮素芬等人均出席見證。

此次雙方合作自今年8月1日生效，至明年年7月1日止，將以長期穩定的夥伴關係為基礎，積極落實多項合作項目，重點包含學生支援文健站運作與衛教推廣，盼透過文化與健康的雙向推進，為地方社區注入更多溫暖與力量。

仁德醫專各科系將發揮專業專長，提供健康檢查、復健指導、視力保健、口腔衛教等服務。透過實地參與，學生不僅能提升實務能力，更能深入了解原住民族文化，強化多元文化素養。

苗栗縣政府則將提供文健站資源與活動規畫，並負責相關行政與後勤支援，雙方更承諾共享合作成果，提升合作效益與社會影響力。

鍾東錦致詞時表示，非常感謝仁德醫專願意挹注專業資源，讓護理、復健、視光、口衛等各科系的學生深入文健站，提供原鄉部落的健康照護與衛教服務。