桃園機車改裝排氣管認證下月上路 噪音車最高罰5千4

桃園市政府環保局為解決改裝噪音車輛擾民，配合環境部推動機車改裝排氣管認證管理登記至6月底「落日」，環保局今天上午表示，該局與市警局10個分局、86個派出所決定7月起，擴大實施依道路交通條例告發開罰，只要未經檢測登記認證機車依道交條例開罰900元至1800元，噪音超標再罰1800至3600元。

環境部推動改裝排氣管車輛噪音認證管理制度，起初規定改裝排氣管車輛檢測登記至3月底截止，六都檢測登記認證率高，卻因其他縣市檢測認證進度慢，這項改裝噪音排氣管車輛認證管理新制實施一延再延。

市府環保局表示，該局接獲環境部通知，各縣市噪音裁罰件數至6月底清查完畢，桃園做好清查，決定自7月起與市警局合作，擴大稽查未依規定完成改裝排氣管噪音認證登記機車（車輛），未認證者將依道交條例第16條一項裁罰900至1800元，檢測噪音超標車輛，再依噪音管制法26條開罰1800至3600元。

市警局交通警察大隊表示，市警局配合環保局每月聯合稽查未檢驗改裝排氣管車輛告發開罰行動，降低噪音擾鄰，該局接獲環保局通知，下月（7月）起擴大實施針對改裝排氣管噪音未認證登記車輛稽查，將以10分局的13 區臨檢稽查，每月平均至少稽查12 場次，查到未認證登記改裝排氣管車輛，逕行依道交條例開罰，遏阻改裝車飆車擾民。