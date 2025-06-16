快訊

追曖昧對象…他做1事IG被官方永久停權超想哭 網曝救回方法

監委王榮璋被爆年領250萬元「0業績」 田秋堇再傳公務車爭議

王大陸閃兵案起訴28人 新北檢曝逃避兵役手法「憋氣騙診斷證明」

桃園機車改裝排氣管認證下月上路 噪音車最高罰5千4

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市環保局和警方下月起擴大實施稽查改裝排氣管噪音機車未完認證登記機車取締開罰。圖／警方提供
桃園市環保局和警方下月起擴大實施稽查改裝排氣管噪音機車未完認證登記機車取締開罰。圖／警方提供

桃園市政府環保局為解決改裝噪音車輛擾民，配合環境部推動機車改裝排氣管認證管理登記至6月底「落日」，環保局今天上午表示，該局與市警局10個分局、86個派出所決定7月起，擴大實施依道路交通條例告發開罰，只要未經檢測登記認證機車依道交條例開罰900元至1800元，噪音超標再罰1800至3600元。

環境部推動改裝排氣管車輛噪音認證管理制度，起初規定改裝排氣管車輛檢測登記至3月底截止，六都檢測登記認證率高，卻因其他縣市檢測認證進度慢，這項改裝噪音排氣管車輛認證管理新制實施一延再延。

市府環保局表示，該局接獲環境部通知，各縣市噪音裁罰件數至6月底清查完畢，桃園做好清查，決定自7月起與市警局合作，擴大稽查未依規定完成改裝排氣管噪音認證登記機車（車輛），未認證者將依道交條例第16條一項裁罰900至1800元，檢測噪音超標車輛，再依噪音管制法26條開罰1800至3600元。

市警局交通警察大隊表示，市警局配合環保局每月聯合稽查未檢驗改裝排氣管車輛告發開罰行動，降低噪音擾鄰，該局接獲環保局通知，下月（7月）起擴大實施針對改裝排氣管噪音未認證登記車輛稽查，將以10分局的13 區臨檢稽查，每月平均至少稽查12 場次，查到未認證登記改裝排氣管車輛，逕行依道交條例開罰，遏阻改裝車飆車擾民。

開罰 環保局 改裝車 噪音

延伸閱讀

寶特瓶變花轎、芒草造猴群 桃園藝閣踩街展現新創意

水管遭挖破緊急搶修！ 桃園龜山8萬戶明停水23小時

交通大執法啟動！桃園3天內連續查獲三起酒駕

桃園復興山區比該路突坍塌封路 78住戶遊客被迫繞道

相關新聞

桃園機車改裝排氣管認證下月上路 噪音車最高罰5千4

桃園市政府環保局為解決改裝噪音車輛擾民，配合環境部推動機車改裝排氣管認證管理登記至6月底「落日」，環保局今天上午表示，該...

桃園清潔隊招考4143人搶435職缺 三大創新亮點曝光

桃園市清潔隊員招考14日起一連2天術科考試，副市長蘇俊賓前往視察。他表示這次考試有別以往，有加強職安、專業分工、強化政風...

苗縣府與仁德醫專簽署合作 學生將前往原鄉推廣衛教

苗栗縣政府仁與德醫護管理專科學校今天簽署合作意向，雙方將結合教育與行政資源，合力推動原住民族文化保存與健康的融合發展；縣...

竹市統籌款砍9.8億 國民黨團批中央帶頭違法衝擊地方發展

新竹市議會國民黨團今日召開記者會，針對中央政府大砍新竹市9.8億元統籌分配款一事，表達強烈的抗議。黨團黨團痛批中央此舉不...

苑裡公所與代表會齟齬 鎮長臉書發文「反惡擱」口水延燒社群

暑假即將到來，苗栗縣苑裡鎮民最關切的鎮立泳池暑期開放與否，終於塵埃落定，上周鎮代臨時會通過7萬多元的小型維修經費案後，今...

寶特瓶變花轎、芒草造猴群 桃園藝閣踩街展現新創意

2025桃園閩南文化節昨晚在陽光劇場舉辦「藝閣踩街」頒獎典禮，今年活動共有40組來自各社區、學校、宮廟等在地社群參賽，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。