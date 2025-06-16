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竹市統籌款砍9.8億 國民黨團批中央帶頭違法衝擊地方發展

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
市議員黃美慧指出，國家最高的行政機關「行政院」要公平公正，依法來行政，無論地方政治立場如何，應落實補助款讓地方建設。記者郭政芬／攝影
市議員黃美慧指出，國家最高的行政機關「行政院」要公平公正，依法來行政，無論地方政治立場如何，應落實補助款讓地方建設。記者郭政芬／攝影

新竹市議會國民黨團今日召開記者會，針對中央政府大砍新竹市9.8億元統籌分配款一事，表達強烈的抗議。黨團黨團痛批中央此舉不僅未與地方溝通，更是公然「帶頭違法」，將嚴重衝擊新竹市的教育、基礎建設及社會福利，直接影響市民權益。

國民黨議會黨團總召陳慶齡說，市民期待明年用經費來建設地方，不管在學校、基層建設、社會福利等能有更豐沛的資金來協助，中央不僅統籌分配款沒下來，還砍地方9.8億，竹市國民黨黨團今天表達強烈抗議，也批評中央在做出重大決策前，完全沒有與地方進行任何溝通，呼籲中央審慎注意，避免影響未來市政推動。

議員黃美慧指出，國家最高的行政機關「行政院」要公平公正，依法來行政，無論地方政治立場如何，應落實補助款讓地方建設，但卓院長卻無視分配標準，改變做法，用地方政府首長的政治態度與立場，將此作為報復的工具，違反法律和倫理，傷害人民對政府的信任，呼籲要公平分配補助款。

市議員張祖琰說，這次被刪掉的補助款，包含1.87億教育、2億社會福利與4.88億基本設施等經費，總共被刪除9.8億，造成市政重大困難。包含竹市高中擴班、橋梁整修維護、公園維護、汙水下水道建置等，都將受到影響。

市議員吳旭豐批評，民進黨團竟然附和中央，還胡扯因藍白亂刪預算造成的，高虹安市府上任後，償還林智堅所欠下的債務，但「會還債」的這件事，卻被民進黨拿來揶揄會還債，應也可支應9.8億預算，他說「民進黨債留子孫是你們專長，並非市民期待，三年前才換掉你們」，他呼諭市府不要走舉債老路。

針對竹市國民黨團開記者會，民進黨議員曾資程今天也代表黨團四點回應，呼籲國民黨團「冤有頭債有主」，因為在立院刪除總預算就是藍白立委。提訴願非正確道路，即便訴願或行政訴訟贏了，也沒有多餘的錢可補助地方，正確解決方案就是支持行政院提出追加預算，呼籲國民黨團提醒藍白立委要支持。最後，國民黨團是民意代表，深知政府預算法和財政運作，這時候還提出這樣訴求「不是笨、就是壞」，如果懂政府財政運作道理，卻還提出這種無作用的做法，就是政治操作，若不知道就是程度不足。

黨團黨團痛批中央此舉不僅未與地方溝通，更是公然「帶頭違法」，將嚴重衝擊新竹市的教育、基礎建設及社會福利，直接影響市民權益。記者郭政芬／攝影
黨團黨團痛批中央此舉不僅未與地方溝通，更是公然「帶頭違法」，將嚴重衝擊新竹市的教育、基礎建設及社會福利，直接影響市民權益。記者郭政芬／攝影
市議員吳旭豐說民進黨「債留子孫是你們專長，並非市民期待，三年前才換掉你們」，他呼諭市府不要走舉債老路。記者郭政芬／攝影
市議員吳旭豐說民進黨「債留子孫是你們專長，並非市民期待，三年前才換掉你們」，他呼諭市府不要走舉債老路。記者郭政芬／攝影
新竹市議會國民黨團今日召開記者會，針對中央政府大砍新竹市9.8億元統籌分配款一事，表達最強烈的抗議。記者郭政芬／攝影
新竹市議會國民黨團今日召開記者會，針對中央政府大砍新竹市9.8億元統籌分配款一事，表達最強烈的抗議。記者郭政芬／攝影
市議員張祖琰說，這次被刪掉的補助款，包含1.87億教育、2億社會福利與4.88億基本設施等經費，總共被刪除9.8億，將造成市政重大困難。記者郭政芬／攝影
市議員張祖琰說，這次被刪掉的補助款，包含1.87億教育、2億社會福利與4.88億基本設施等經費，總共被刪除9.8億，將造成市政重大困難。記者郭政芬／攝影

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