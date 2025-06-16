苑裡公所與代表會齟齬 鎮長臉書發文「反惡擱」口水延燒社群

暑假即將到來，苗栗縣苑裡鎮民最關切的鎮立泳池暑期開放與否，終於塵埃落定，上周鎮代臨時會通過7萬多元的小型維修經費案後，今天上午開始進行整理，預定7月1日起開放；公所也表示，體育署補助上千萬的泳池大整修工程近日已完成發包設計，預定9月開工。

這本是鎮民樂見的好事，卻讓鎮長劉育育百感交集，她說，鎮立游泳池7萬元維修案，也是被擱置到11日才通過。劉鎮長在臉書發表「反惡擱」。因為鎮代會11日臨時會，仍議決114年青年公共事務人才培訓與參與機制建構計畫、114年社區營造及村落文化發展計畫兩案「不通過」；114年苑裡鎮山腳客家趕集及飲食文化計畫、114年苑裡鎮兒童權利推廣活動計畫、114年度苑裡鎮路燈照明設施工程等3案「擱置」，總計有285萬補助款未通過墊付。

鎮長劉育育昨表達遺憾說，這些提案不乏多年執行、成效獲肯定的延續型活動，也有完全不需公所自籌、即可上路的補助案，且涵蓋社區發展、青年參與、兒童活動與農業振興等面向，影響不同族群的鎮民朋友，卻在鎮代會遭到惡性擱置或不通過。

「我想要再次提醒鎮代，擱置、否決不是懲罰行政團隊，而是懲罰苑裡鎮民。」她強調，若將公共預算視為政治籌碼，最終受損的，是每一位居民的生活品質與地方發展的未來，將持續向代表會清楚說明。

代表會主席洪晃琦表示，「不通過」的提案，大多數鎮代自有理由，難以一一說明，但「擱置」案件仍有溝通空間，也希望公所能說清楚講明白。

苑裡鎮代會臨時會上周開議，府會爭鋒多時，公所提案鎮立泳池小型維修經費7萬多元，此次臨時會終通過墊付案，今年暑期泳池確定能開放使用，公所今天上午派員開始整理，並維修部分漏水問題。