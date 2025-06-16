水管遭挖破緊急搶修！ 桃園龜山8萬戶明停水23小時
桃園市八德區思源街一條直徑1200毫米的自來水主幹管近期遭汙水下水道工程意外挖損，台水公司今表示，需進行緊急搶修作業，為配合搶修工程，龜山區約8萬1000戶將自17日上午9時起停水20至23小時，呼籲民眾務必提前儲水備用。
桃園市經發局表示，此次停水影響範圍涵蓋龜山區多個里別，其中福源里、幸福里、山頂里、山德里、山福里、新興里、新路里、陸光里及中興里等9個里，停水時間為6月17日上午9時至6月18日上午5時，總計20小時。
另外龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、舊路里、龜山里、大同里、楓樹里、楓福里、精忠里、長庚里、樂善里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里等20個里，包括A7合宜宅、體育大學、長庚大學等區域，停水時間為6月17日上午9時至6月18日上午8時，總計23小時。
為避免停水期間造成民眾生活不便，台水公司提醒，民眾應於停水前6小時完成儲水準備，避免在停水前才集中大量儲水，導致管線末端用戶無水可用。
停水期間務必關閉抽水機電源並慎防火警，若未關閉抽水機電源，可能因馬達空轉過久產生高溫而損壞設備或引發火災，也容易造成供水管網產生負壓而吸入汙水，危害用水安全。
經發局表示，恢復供水後若仍有缺水情況，民眾可聯繫自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢相關事宜。
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