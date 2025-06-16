聽新聞
0:00 / 0:00
官方臉書直播民眾黨反罷宣講 竹市府：廠商誤直播 致上最深歉意
民眾黨昨在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，新竹市府在活動開始後，一度在官方臉書開直播，雖後續立刻關閉，仍遭市議會民進黨團質疑違反行政中立；市府今再發聲明，強調這是一場誤轉播，起因是廠商操作直播系統時，未充分檢視過去臉書儲存的直播串流設定，誤串連上市府平台，對此致上最深歉意。
市府今說，昨新竹市政府官方臉書誤轉播一場非由市府主辦的活動直播內容，引發外界對行政中立的疑慮，市府特此嚴正說明並致上最深的歉意。
市府表示，經了解，本次事件因現場廠商操作直播系統時，未充分檢視過去臉書儲存的直播串流設定，誤串連上市府平台。由於該場活動並非市府主辦或協辦，直播內容亦未經市府審核，市府同仁在第一時間發現異常後，已迅速將貼文下架，避免進一步造成誤解與爭議。
市府指出，市府臉書作為對外溝通與政策說明的重要平台，應該嚴謹維護其中立性與公信力。這次疏失雖非出於市府本意，卻因管理未臻完善，導致市民觀感受損，市府深感遺憾，也誠摯向市民朋、社會各界致歉，後續市府將全面檢討直播與帳號管理機制。
市府強調，新竹市政府一向恪遵行政中立原則，亦絕不會動用行政資源介入任何政治活動。市府會以此為鑑，更謹慎面對每一項行政作業，持續強化透明與公正，守護市民對市府的信任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言