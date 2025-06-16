竹北傳統市場華麗改造 太子樓廊道成網紅拍照打卡點

約有55年歷史的竹北傳統市場，竹北市公所自編逾250萬更新屋頂「太子樓」結構，並美化市場走廊空間，讓傳統市場不只好買，也變得舒適怡人。竹北市長鄭朝方說，特別注入減法美學，提升空間質感，有如網美般的環境，成為IG打卡新景點。

鄭朝方表示，隨著夏季到來，悶熱與通風不良長期困擾著攤商及菜籃族，因此他上任後即責成相關單位進行改善。除加裝多組吊掛式導流式風機、排風扇、大型涼風扇等，也更新市場屋頂三組已劣化的「太子樓」，有效提升隔熱與通風效能，讓民眾即使在炎炎夏日也能舒適採買。

「太子樓」為傳統日式建築中的「越屋根」，透過熱空氣上升原理將悶氣導出屋外，達到通風與降溫效果。然而經年累月使用，原結構遮板早已劣化、剝落、掉屑，嚴重影響原有功能。

鄭朝方指出，此次改造除更新太子樓，本所進一步將主攤區內原本雜亂不堪的中央走道重新整理，打造出光線灑落、簡潔明亮的「太子樓廊道」。

「太子樓廊道」設置有簡約座椅，讓買菜族能隨時歇腳、交流。而牆面設置的三個展示櫥窗，目前展出經濟部樂活名攤獲獎產品、市場生活節輔導成果，以及「影平方」攝影比賽得獎作品，未來將作為行銷竹北市場品牌與促銷活動的訊息平台。

在連鎖超市與量販店競爭激烈的時代，鄭朝方說，努力提升竹北市場競爭力，在保留人情味與熟悉感的同時，也透過美學讓這座歷史悠久的傳統早市，穿搭上現代的語彙，要讓新世代走進傳統市場駐足、採買，也從中看見竹北市井生活的溫度與風景。