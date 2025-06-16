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竹縣自強國中 改制高工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹縣政府為因應116學年度求學問題，提出設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等高中5大方案。其中，自強完中定名為「新竹縣立自強工業高級中等學校」，縣府已發包一期工程，預計115學年度招生。

縣長楊文科表示，高中5大方案目標提升整體高中就學供應量，也希望能平衡區域教育資源，特別擇定竹東鎮的自強國中改制為完全中學，方便溪南八鄉鎮學子入學。

縣府教育局也盤點自強國中未來學生人數、現有剩餘教室空間以及可增建校舍區域，決定利用一期工程增建一棟20間教室的新大樓；一期工程興建經費3.7億元，5月28日已經上網工程發包，預計2026年8月交付教學大樓。

教育局長楊郡慈說，高職對於產業發展與人才培育來說相當重要，自強完全中學定位為技術型高中，預計設置電機與電子群以及化工群，迎合產業對基層技術人才的需求和時代潮流，預計115學年度完成改制，首屆招收5至6班新生。

至於二期工程預計於自強國中原有的4層樓勤學樓增建1層樓，並新建化工實驗大樓，裡面設置實驗工廠。縣府也說明，已與竹東鎮公所協商，公所將挹注部分經費興建，化工大樓一樓及地下一樓將提供社區做為活動中心使用，縣府將努力讓工程如期如質完成。

新竹 國中生 偏鄉教育

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