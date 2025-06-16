挖路太頻繁擾民 桃園市府將修法

桃園市道路挖掘近3年達3萬5000件，其中桃園區「平均每36分鐘就有一案開工」，民代批評影響行車效率與安全。工務局回應，會整合避免同一路段重複開挖，下半年也將修正道路挖掘管理自治條例，要提高道路修復管理費，促使管線單位提升施工效率。

議員凌濤說，桃園區去年共4491件道路挖掘案，以每案施工3天計算，平均每40分鐘就有一案施工；今年截至目前已有2062案，平均每36分鐘即有一案開工，比去年同期還要頻繁。

「路不是被車壓壞，是被挖壞的！」凌濤直言，大大小小的挖掘工程造成道路脆弱，挖掘過程中車輛經過又加劇路面破損，形成惡性循環，且施工地點布滿三角錐，也影響交通與安全。

養工處統計，桃園市近3年道路工程案施工次數，前5名路段分別為平鎮區中豐路、中壢區新生路、中壢區山東路、中壢區民權路、中壢區中正路，主因與桃園市快速發展、人口移入有關。

工務局長汪在宙坦言，桃園市道路挖掘管理自治條例已數年未修改，市府著手修法，方向為提高道路修復管理費並採「每日計價」制，預計8月底前送市政會議審議，下半年送議會審查。

養工處指出，為降低對市民生活影響，市府每年皆會主動召集各管線單位整合，避免同一路段重複開挖，針對短期或長期施工，都有不同程度的交通維持要求。