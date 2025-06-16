聽新聞
0:00 / 0:00

挖路太頻繁擾民 桃園市府將修法

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市道路挖掘案量多，挨批擾民還影響交通安全。工務局回應，將修法提高道路修復管理費，提升施工效率。圖／桃園市工務局提供
桃園市道路挖掘案量多，挨批擾民還影響交通安全。工務局回應，將修法提高道路修復管理費，提升施工效率。圖／桃園市工務局提供

桃園市道路挖掘近3年達3萬5000件，其中桃園區「平均每36分鐘就有一案開工」，民代批評影響行車效率與安全。工務局回應，會整合避免同一路段重複開挖，下半年也將修正道路挖掘管理自治條例，要提高道路修復管理費，促使管線單位提升施工效率。

議員凌濤說，桃園區去年共4491件道路挖掘案，以每案施工3天計算，平均每40分鐘就有一案施工；今年截至目前已有2062案，平均每36分鐘即有一案開工，比去年同期還要頻繁。

「路不是被車壓壞，是被挖壞的！」凌濤直言，大大小小的挖掘工程造成道路脆弱，挖掘過程中車輛經過又加劇路面破損，形成惡性循環，且施工地點布滿三角錐，也影響交通與安全。

養工處統計，桃園市近3年道路工程案施工次數，前5名路段分別為平鎮區中豐路、中壢區新生路、中壢區山東路、中壢區民權路、中壢區中正路，主因與桃園市快速發展、人口移入有關。

工務局長汪在宙坦言，桃園市道路挖掘管理自治條例已數年未修改，市府著手修法，方向為提高道路修復管理費並採「每日計價」制，預計8月底前送市政會議審議，下半年送議會審查。

養工處指出，為降低對市民生活影響，市府每年皆會主動召集各管線單位整合，避免同一路段重複開挖，針對短期或長期施工，都有不同程度的交通維持要求。

桃園 公共工程

延伸閱讀

桃園挖路「每36分鐘一案」挨批 市府下半年修法治亂象

為三等親條款轟賴清德 凌濤：擔心簡舒培步林岱樺後塵

簡舒培轟賴清德「蠢」 凌濤：民進黨內對賴系憤怒有蹊蹺

凌濤質疑共諜案起訴吳釗燮赴歐避難 總統府回應了

相關新聞

桃園復興山區比該路突坍塌封路 78住戶遊客被迫繞道

蝴蝶颱風環流北上帶來山區陣雨，桃園市復興區華陵里比該路比佛利山莊段路基今天下午突然大片坍塌，復興區公所連絡巴陵派出所下午...

星期評論／苗市公路2.0爭議 人本交通缺溝通

苗栗市為公路最近新增偏心左轉專用道，雖師出有名，但部分用路人卻抱怨成了違規陷阱，為公路2.0事件中，公部門認知及用路人習...

竹縣自強國中 改制高工

新竹縣政府為因應116學年度求學問題，提出設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學...

挖路太頻繁擾民 桃園市府將修法

桃園市道路挖掘近3年達3萬5000件，其中桃園區「平均每36分鐘就有一案開工」，民代批評影響行車效率與安全。工務局回應，...

桃園楊梅棒壘球場765萬整修開放 好消息鼓勵揪隊打球

桃園市楊梅棒壘球場長期排水不良、設施老舊等缺陷，令愛打棒壘球友詬病，經多位民代爭取下，楊梅區公所斥資765萬元施工近半年...

桃園挖路「每36分鐘一案」挨批 市府下半年修法治亂象

桃園市道路挖掘近3年達3萬5000件，其中桃園區「平均每36分鐘就有一案開工」，不僅擾民還影響交通安全，引發民代批評。工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。