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星期評論／苗市公路2.0爭議 人本交通缺溝通

聯合報／ 本報記者范榮達

苗栗市為公路最近新增偏心左轉專用道，雖師出有名，但部分用路人卻抱怨成了違規陷阱，為公路2.0事件中，公部門認知及用路人習慣落差，需要更有人性考量建立共識，避免重蹈覆轍，傷害了公權力。

人本交通是趨勢，硬體相關設施遍地開花，縣政府最近施工改善福星街至國華路間1公里，主要新闢沿線人行道及7處偏心左轉車道，5月18日完成標誌標線後，4天後就有一輛轎車遭檢舉未打方向燈、跨越車道分隔線，及逆向等6次違規，許多用路人譁然，並在議會總質詢成了焦點。

縣府交通工務處6月3日辦理為公路2.0會勘，有關的縣議員、市民代表及里長幾乎到齊，爭議性可見一斑，事件雖在縣長鍾東錦裁示收回階段性50多張違規罰單收官，但值得探討為何以因地制宜出發設計，卻才半個月就被拒於千里之外。

為公路寬18公尺，2.0的配置寬度分別為機車停車格2公尺、汽車停車格2.2公尺，直行汽、機車混合車道3.5或3.9公尺，左轉專用道3.0公尺，均符合市區道路及附屬工程設計規範，此外，汽、機車混合道，可約制行車速度，左轉道則能減少堵塞直行車流，2.0師出有名。

但用路人的習慣，為公路過去僅是雙向、雙車道，騎車很自然騎在車道外寬廣的路肩，加上2.0沿線路邊線都是黃線，可以臨時停車，如有違規並排停車，直行的汽、機車為閃避，往路中間靠，可能就會跨越直行、左轉道的分隔線違規。

至於左轉道爭議部分，民眾認為距離過短，除了為公路左轉國華路外，其餘車流量都不大，沒有普設必要，且有左轉道卻沒有左轉號誌時相，直行、左轉車流衝突，反而有安全之虞。

人本交通固然師出有名，但也不是萬靈丹，為公路2.0的殷鑑，尤其標誌標線更代表公權力，必須更加審慎，重大新制上路前，利用場合、管道說明溝通，讓用路人了解改變部分習慣，人本交通會更人本，也會更安全。

鍾東錦 苗栗市

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