桃園復興山區比該路突坍塌封路 78住戶遊客被迫繞道

蝴蝶颱風環流北上帶來山區陣雨，桃園市復興區華陵里比該路比佛利山莊段路基今天下午突然大片坍塌，復興區公所連絡巴陵派出所下午起封路交通管制，區公所預計明天（16日）上午辦理會勘，道路封閉期間籲請民眾、遊客先繞道中心路做為替代道路通行。

華陵里比該路路段路基突然大面積坍塌，復興區公所封路交管，影響出入，區公所統計住戶11戶、約33人，農戶、露營業共15戶、約45人，共約78人受到影響，復興區長蘇佐璽表示，區公所獲報馬上通報原民局及搶災群組自今天下午3時起該路交通封閉。

蘇佐璽說，該路去年10月在康芮颱風過境發生地基鬆動、路面沉陷，區公所轉向市政府爭取經費，由市府原民局今年6月初核定補助華陵里比該道路比佛利前下邊坡基腳崩塌災害復建工程經費4500萬元，區公所原訂近日辦理上網招標，未料尚未招標就發生嚴重坍塌，擔心這筆經費恐怕不夠。