桃園楊梅棒壘球場765萬整修開放 好消息鼓勵揪隊打球

桃園市楊梅棒壘球場長期排水不良、設施老舊等缺陷，令愛打棒壘球友詬病，經多位民代爭取下，楊梅區公所斥資765萬元施工近半年，在本月上旬對外開放，立委涂權吉、市議員周玉琴今天說，楊梅棒壘球場重新開放好消息，重新帶動楊梅喜愛棒壘市民運動。

楊梅區公所表示，為提升楊梅棒壘球運動品質，由市府主導、區公所執行該棒壘球場整修工程，包括內野紅土重新整理、外野草皮及排水設施改善、球場增設圍籬工程，總經費765萬元，去年10月間動工，至今年3月中旬完工、5月驗收，並在6日對外開放，解決球場漏水及老舊問題，歡迎球隊與民眾多多使用，培養更多優秀人才。

涂權吉以「一日球迷」向鄉親介紹楊梅棒壘球場重新開放消息，涂表示，早在他擔任市議員期間，因喜愛棒球，積極向市政府爭取改善楊梅棒壘球場，如今整修完畢啟用，他呼籲球友大家告訴大家揪團一起打球，未來將秉持「做實事、挺運動」信念，繼續推動更多優質體育場館建設改善。