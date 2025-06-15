台越盃越南同鄉足球賽登場 近600選手「以球會友」解鄉愁

足球是越南國球，越南移工、學生或新住民來台，對足球熱情依然不減。中華台越新住民關懷協會舉辦「台越盃越南同鄉足球賽」，讓越南選手以球會友，今年共24支球隊參賽、近600位選手參賽，在北、中、南三區進行區域賽，晉級隊伍可參加8月10日決賽爭取總冠軍，奪冠獎金10萬元。

今年賽事為期七天，區域賽在桃園、台中、高雄三地舉行，台中區域賽今在台中太原足球場舉行，共8支球隊競技，越南同胞們專程趕來觀賽，他們揮舞著越南國旗和加油標語，為支持的隊伍加油助威；賽事全程提供越南語即時轉播與線上直播，讓無法親臨現場的觀眾也能即時感受比賽熱度。

中華台越新住民關懷協會副理事長謝瑞珉表示，在台越南同胞約60萬人，協會長期致力協助在台越南同胞，透過職訓課程、就業輔導與文化活動，建立生活支持網絡。今年第二年舉辦台越盃，報名人數暴增至30隊，最後選出24隊參賽，透過球賽以球會友，更體現協會促進文化共融、強化族群參與、提升生活品質的核心價值。

台中市運動局專委林宜萱表示，感謝主辦單位大力推動賽事舉辦，也歡迎國際友人到台中以球會友，參與運動交流。

台中市議員林霈涵說，台灣是多元文化共存的社會，藉由賽事，展示越南同胞的團結和努力，期待未來有更多這樣的活動，能夠促進越南社群與台灣居民的融合，增進彼此之間的理解和友誼。