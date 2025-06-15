桃園挖路「每36分鐘一案」挨批 市府下半年修法治亂象

桃園市道路挖掘近3年達3萬5000件，其中桃園區「平均每36分鐘就有一案開工」，不僅擾民還影響交通安全，引發民代批評。工務局回應，市府會預先整合年度計畫，避免同一路段重複開挖，下半年也將修正道路挖掘管理自治條例，盼藉由提高道路修復管理費，促使管線單位提升施工效率。

議員凌濤表示，據統計，桃園區去年共有4491件道路挖掘案，今年截至目前已有2062案，以每案施工3天計算，去年平均每月有1125案，每天36案，等於每40分鐘就有一案施工；今年每月更高達1206案，每天39案，平均每36分鐘即有一案開工，比去年同期還要頻繁。

「路不是被車壓壞，是被挖壞的！」凌濤直言，大大小小的挖掘工程造成道路脆弱，挖掘過程中車輛經過又加劇路面破損，形成惡性循環，浪費納稅人的錢；此外，施工地點布滿三角錐，不僅上下班時間造成嚴重壅塞，在非尖峰時段，用路人也須閃躲施工區域，影響行車安全與效率。

養工處表示，桃園市2022至2025年道路工程挖掘案件總數約3萬5000件，施工次數前5名路段分別為平鎮區中豐路、中壢區新生路、中壢區山東路、中壢區民權路、中壢區中正路，主因與桃園市快速發展、人口持續移入有關。

工務局長汪在宙坦言，現行「桃園市道路挖掘管理自治條例」已數年未修改，市府預計8月底前送市政會議審議，下半年會期送議會審查；修法方向將提高道路修復管理費並採「每日計價」制，促使管線單位提升效率。

養工處表示，為降低對市民生活影響，市府每年皆會主動召集各管線單位，針對機動性需求、新建案及年度計畫進行預先整合，避免同一路段重複開挖，目前每年成功整合案件達1000件以上；市府也強化交通維持要求，施工天數4日內的短期案件會訂定「簡易交通維持計畫」標準範本，長期案件則須依「桃園市道路工程施工交通維持計畫作業要點」，擬訂完整計畫並提報交通局審查。