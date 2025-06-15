石棉廢棄物清運補助申請暴量 苗栗限量80噸採抽籤決定
石棉被列為一級致癌物，廢棄物清運費用高昂，1噸約5萬元，政府去年首度補助，苗栗縣申請爆量逾兩成，今年1000萬元預算，限量80噸，「未演先轟動」，縣府環保局決定採抽籤決定優先順序。
石棉瓦過去大量被使用建材，石棉纖維成分在完整、未受破壞的狀態下，對健康的風險相對較低，但如果因老化、破損或不當拆除，石棉纖維危害環境及人體健康，被列為一級致癌物，國內早早就禁用，環保署考量進入石棉建材汰除高峰期，去年起補助清運，苗栗縣政府環保局承辦人員去年電話接到手軟，今年查詢電話也不斷。
環保局指出，根據環境部遙測影像推估，全縣約7500棟含石棉建築物，補助清運廢棄物去年配額270噸，5天期限湧入330噸申請量，環保署今年補助900萬元，縣府自籌100萬元辦理，包括清運及行政費用，吸收去年未清運的60噸，今年剩下80噸的餘量。
環保局將於6月23日至27日受理申請，補助對象為住宅、農業設施（個人飼養家畜、家禽未達畜牧場登記規模），與宗教場所（寺廟、教堂等）、學校、農會、已歇業工廠等建築物類型，但事業及公有建築則不在補助範圍，書面審查符合規定者，將公開抽籤並全程錄影，確定優先清運對象名單及順序。
此外，環保局並不補助拆除石棉瓦，過程中容易產生石棉粉塵逸散，廢棄物包裝及貯存有嚴格規定，民眾最好委由合法廠商，任意棄置可依廢棄物清理法處1年至5年徒刑，併科1500萬元以下罰金，洽詢專線037-558558轉336。
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