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香山運動場改建遭議員質疑進度慢 竹市府：進度皆掌握

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
廖子齊說，這座年久失修、對香山居民極為重要的運動場整修至今已六年仍然無法完工。她提出三大訴求，包括公開三期工程內容與時程、合理規畫工區，保障使用空間、依法處理廢棄物。圖／廖子齊提供
廖子齊說，這座年久失修、對香山居民極為重要的運動場整修至今已六年仍然無法完工。她提出三大訴求，包括公開三期工程內容與時程、合理規畫工區，保障使用空間、依法處理廢棄物。圖／廖子齊提供

新竹市香山綜合運動場20多年未有大規模改建，跑道及草皮損壞嚴重，竹市分批規畫三期改建工程，但市議員廖子齊指出，該運動場改建六年遲未完工，進度緩慢，其中，風雨球場延宕重重、操場工程四度流標、看台設計整體規畫無著落，市府應仔細說明；市府回應，所有進度目前皆在掌握之中，會確保工程如質如期順利完工。

市府指出，香山綜合運動場整建先前雖歷經流標多次，經通盤檢討後順利發包成功，該運動場整建共分三期工程，第一期為風雨球場，將於籃球場原地新設棚架打造全新的風雨球場，預計最快今年9月完工。

二期操場改建工程包含中央草皮整修、400公尺跑道修繕、重新鋪設PU跑道、水溝蓋板及陰井修繕、更新內外圈排水系統及新增六座高桅桿燈，全面改善草皮品質，確保運動跑步時的安全及舒適性，已於今年5月27日開工，預計年底完工；第三期工程為看台工程，包含防水施作、飲水區動線更改、公廁調整方向、無障礙廁所及內部優化裝修整理，目前規畫設計中。

廖子齊指出，香山綜合運動場改建工程有三大問題，第一，第一期改建工程風雨球場曾因市府安排活動而延後開工，施工時又挖出大量營建廢棄物。這次市府甚至提出追加高達3835萬元的處理費用，雖預估今年11月完工，但能否如期無人敢保證。

第二，原本第二期工程預計整體改建操場與看台，卻四度流標、遭體育署收回3500萬元補助款。市府將工程拆案重招，卻仍延誤不斷，拖到今年6月才正式動工。此外，還沒開工前，市府就用圍籬封閉整操場，讓居民無法使用。經陳情後才開放側門，導致民眾運動權益被無聲剝奪。

第三，新增的第三期看台改建工程至今連設計都尚未完成，經費、內容、時程全數不明。香山綜合運動場已變成一座「看得到、進不去」的象徵，令人痛心又無奈。

廖子齊說，這座年久失修、對香山居民極為重要的運動場，從她上屆市議員開始爭取整修至今已六年，仍然無法完工。因此，她提出三大訴求，包括公開三期工程內容與時程、合理規畫工區，保障使用空間、依法處理廢棄物。

新竹市香山綜合運動場20多年未有大規模改建，跑道及草皮損壞嚴重，竹市分批規畫三期改建工程。圖／新竹市府提供
新竹市香山綜合運動場20多年未有大規模改建，跑道及草皮損壞嚴重，竹市分批規畫三期改建工程。圖／新竹市府提供

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