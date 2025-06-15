就是今天！桃園警分局展開78天大執法 行人、超速小心了

近來多起嚴重死傷車禍讓「行人地獄」話題再次引起民眾關注，桃園警分局分析歷年交通傷亡數據，驚見恐怖巧合，往年6至8月竟是死傷車禍高峰期，為此，擬定相關防制策略，同步啟動強力執法與宣導行動，全面導正民眾的守法觀念及提升交通安全意識。

桃園分局表示，遵守交通規則是提升用路人安全的關鍵，由於行人、高齡者或酒駕等易釀死傷的交通事故常受高度關注，也是警方持續列為防制重點的項目，根據統計，自今年元旦截至本月10日止，光是桃園區取締告發「車不停讓行人」項目多達3100件。

為降低交通傷亡數字，桃園分局已規劃自今天起至8月31日止，將針對「行人闖紅燈及其他違規、酒後駕車、嚴重超速（超速40km/h以上）、闖紅燈」等慣常發生的違規項目，全力加強稽查、取締告發，並搭配桃園區內高發交通事故路口建置的科技執法設備，希望透過大執法方式降低交通事故發生數，營造友善交通環境。

此外，桃園分局也積極利用各派出所舉辦「社區治安座談會」進行交通安全宣導。宣導重點在於酒駕取締嚴格執法與酒駕之後所面臨的法律後果，包括扣牌2年、高額罰鍰、駕照吊扣吊銷等；嚴重超速違規達40公里以上視同危險駕駛，得吊扣牌照半年；同時強調「防禦性駕駛」觀念，提醒用路人務必「注意別人的不注意，小心別人的不小心」，駕駛與行人都應遵守「車輛慢看停、行人安全行」原則，深化民眾交通安全理念，進而降低交通事故風險。

桃園警方也特別提醒民眾注意「酒駕扣牌」新制，若達0.15mg/l以上，車牌當場拆除，移置保管；超過0.25mg/l以上，車牌拆除查扣，移置保管後需自行僱請拖吊車，將車輛拖離，不得再行駛於道路上。超速40km/h以上視為「嚴重超速」，最高可罰3萬6仟元並吊扣車牌6個月