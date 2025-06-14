假日午後旅行！了解楊梅歷史打卡還送限量冰棒

桃園市楊梅故事園區今推出全新常設展「行動代號007：尋找楊梅事」，邀請民眾走進這座承載深厚歷史與文化的城市，展開一場由園區可愛角色「梅子貓」引領的探索之旅，重新認識楊梅的生活脈絡與人文風貌。

今邀請陽明藝術舞蹈團演出舞作「風華紀」，以「時間」為主線，「風」代表古風遺韻，舞者以燈籠與圃扇為道具，透過古典與現代舞展現楊梅的歷史變遷與城市節奏。

《行動代號007：尋找楊梅事》展覽，展覽靈感來自楊梅中學創校校長張芳杰於第7堂課帶領學生搬磚、撿石建校的無私精神，這次由在地人共同回顧整理出楊梅城市的新舊記憶。

民眾可以跟隨梅子貓的步伐，聽見在地人對於城市的分享，也設置多處互動遊戲，可以透過磁鐵拼貼遊戲來打造熱鬧的街廓，模擬當年吳金淼寫真館的拍攝情境，在現場拍下復古照片，還有數位互動體驗，玩玩老樹下接果子的遊戲。現場還可以買到在地推薦隱藏版美味，逐步發覺屬於楊梅的獨特生活感與地方故事。

為讓展覽內容更具深度與互動性，特別設計了巷弄裡的時光建築、水域與信仰之路、市井風華與百工記憶三條走獨路線，於6月7日、6月15日實地走訪「紅梅橋」、「伯公廟群」、「錫福宮」、「老樹群」等歷史性地點，將故事情境延伸至實境街道之間，讓民眾親身感受城市與記憶之間的深厚聯繫，回到園區還可以吃到園區獨家自創的芒果青冰淇淋。