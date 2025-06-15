新竹漁港 放流9萬尾黑鯛魚苗

新竹市政府與新竹區漁會昨在新竹漁港施放9萬尾黑棘鯛魚苗入海，提升近海漁業資源永續發展，活動吸引不少家長帶孩子參與，別具環境教育意義。代理市長邱臣遠說，漁港正辦理疏浚與浮動碼頭整建，新漁產直銷中心也即將完工，盼新竹漁業能邁向新里程。

新竹市產發處指出，黑棘鯛魚俗稱「黑鯛」或「黑格」，是台灣西海岸原生物種，主要棲息地為沿岸岩礁區和礁砂交錯海域，由於產卵時間落在春末，春夏交替之際是最佳放流時機。

為了此次施放，市府和漁會事前也做了許多功課，研究項目包括水質、水流與水深等條件，期盼提升漁業資源，也促進海域生物多樣性的發展；活動除了產官合作，也吸引民間團體南寮南海觀音亭熱情響應，不少家長也帶孩子體驗，儘管陽光高照，孩子仍樂在其中。

邱臣遠指出，放流水產動物是提升沿近海漁業資源的常用方式之一，不僅有助於增裕漁業資源，更能提升民眾對海洋保育的認識與重視。除了施放魚苗，市府將持續辦理新竹漁港疏浚與浮動碼頭整建，搭配全新的漁產品直銷中心，為漁民創造更穩定的生產環境與更優渥的收益。