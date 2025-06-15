同區路名同音異字 桃園修法禁止

桃園市有不少路名同音異字，還位於同行政區，例如中壢區中原路與中園路，不僅容易混淆，郵差、物流遞送物品也常搞錯；市府2016年已制定自治條例遏止亂象，卻又開放例外，導致路名爭議持續。桃園市民政局修改相關規定全部禁止，預計下周送市議會審議。

類似問題散見各區，例如桃園區北新街與北興街、建新街與建興街；平鎮區新榮路及興隆路；八德區建新街與建興街；楊梅區富元街和富源街；蘆竹區新福街和興福街、大興路和大新路；龜山區龍新街和龍興街；龍潭區龍源路與龍元路、龍興路與龍新路；觀音區福新路與福興路，總計有12組同行政區的路名亂象。

同音異字的路名考驗認字、口語能力，過去常有問路民眾因同音異字路名，結果跑錯地點或方向，耽誤不少時間，尤其外地人或不熟路況者更容易出問題；警方和消防勤務指揮中心受理報案時，遇到同音異字的路名，也得一再確認路名及位置，耽誤派案時間。

桃園市政府2016年訂自治條例，規範全市新命名道路不得與既有道路重複或同音異字，但是後來應地方要求，增訂准許特殊情況可例外，近日蘆竹區又傳出「源福三路」與「源福三街」的爭議。

議員劉勝全指出，蘆竹區的源福三街因航空城重劃開發將走入歷史，地方想保留路名，在重劃區新設源福三路，但源福三街仍有9戶，新路名遭民政局駁回；地方爭取後，最後經協調，源福三街9住戶同意改名，源福三路才能命名成功。

民政局表示，為杜絕往後爭議，重新修改自治條例，未來新闢道路即使有特殊情況，也不能與同區路名重複或同音異字；此修正案已經送桃園市議會，預計本周審議。

民政局表示，現存的同音異字路名，若要更名，需要更名範圍內建築物所有權人逾五分之一連署，並提出命名建議，經戶政事務所審查，再徵得範圍內建築物所有權人逾三分之二同意，才能報核，但目前無人提案。