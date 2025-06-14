擋SRF引來AIT兩度關切 張善政說原委更批蔡英文

桃園市長張善政今天下午到觀音區，參加反「惡罷」挺國民黨立委涂權吉時表示，鄉親關心的SRF（固態再生燃料棒）發電廠，在他上任後撤銷SRF進桃科的設置許可，引來美國在台協會來市府兩次關切。

張善政6月初在議會答詢時，也提到美國在台協會關切市府撤銷SRF設置許可一事，但不像今天說這麼直白，還抨擊蔡英文在總統任內的能源政策引發亂象。

張善政指出，美國在台協會告訴他，SRF業者已經獲准（前市府和經濟部協議後）進桃科設廠而且在蓋了，他上任後新的市政府卻做出撤銷許可的處分，會影響外國人投資台灣的信心。

張善政說，他當時告訴美國在台協會，核准3家SRF發電廠進桃科設廠卻發生現在的亂象，是蔡英文總統時期錯誤的政策，上樑不正下樑歪，怎麼怪桃園市政府擋下來呢？要怪就要怪蔡英文啊，美國當時怎麼不管管蔡英文？現在又要做核能生意，說核能不錯、核能不錯，8年前怎麼不跟蔡英文講？

張善政強調，他也告訴美國在台協會，他沒辦法同意恢復SRF發電廠設置許可，能源政策給蔡英文搞這樣子，桃園市政府要捍衛，尤其是要捍衛觀音鄉親的健康，這是他的責任，至於外商來不來，如果來的是SRF市府不要，這是市政府的立場，美國在台協會的人聽了沒再反駁就回去了。

張善政問在場者，為什麼以前SRF可以進來桃科，觀音區沒有立法委員嗎？當然有，是另外那個黨的立委，沒有擋下來，涂權吉和鄉親站在一起把SRF擋下來，卻要被罷免，當守門人把關質詢經濟部、環境部，和市政府一起嚴格把關，大罷免要拔掉在立法院的守門人，等要拔掉一半的把關SRF的力量，大家要想清楚這不是藍綠的問題，是健康問題，大家吸SRF發電排出的廢氣沒有分藍綠。

張善政說，為了顧好市民健康，尤其是觀音區有多個發電廠和機組，市府要募款籌設一輛有 低劑量電腦斷層掃瞄功能（LDCT），可以做肺癌篩檢的巡回車，一輛車總價要9000萬元，主要是設備的費用高，目前以醫療車車籍送衛福部審查，通過以後第一站要開來觀音區服務鄉親。