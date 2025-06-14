新竹漁港釋放9萬尾黑棘鯛魚苗 市府漁會攜手復育生態
新竹市政府與新竹區漁會為提升近海漁業資源永續發展，今天在新竹漁港舉辦魚苗放流活動，共釋放9萬尾黑棘鯛魚苗入海，強化沿近海漁業資源。活動並結合誦經祈福儀式，為海洋生態祈求豐收與平安，期盼為沿近海注入新生命力。
新竹市產發處指出，這次放流的魚種黑棘鯛（俗稱黑鯛、黑格），為台灣西海岸的原生物種，主要棲息於沿岸岩礁區及礁砂交錯海域。由於春末正值其產卵季節，適逢春夏交替之際，是進行放流的最佳時機。
產發處表示，活動中共釋放9萬尾魚苗，期盼為沿近海生態注入新生命力。特別感謝新竹區漁會的用心規畫與南寮南海觀音亭的熱情響應，透過多方合作與參與，為漁業資源的永續發展貢獻一份力量，共同守護海洋的豐饒與未來。
產發處說明，行政院農業委員會已於2022年9月12日公告修正水產動物海域放流限制及應遵行事項，增訂放流野生水產動物須經申報，以及辦理海域放流人員須取得教育訓練認證，針對放流的物種及方式亦有所規定。市府已落實各種管理措施，並輔導新竹區漁會安排人員受訓並取得相關證書，以確保放流活動能有效管理。
此次魚苗放流不僅完全符合法定程序，更在事前詳加評估，包括當地水質、水流、水深、氣候與季節等環境條件，選擇適當的放流地點與時間，並根據新竹沿海生態環境選擇最具適應性的魚種。除了提升漁業資源，更有助於促進海域生物多樣性的發展，朝向永續漁業與海洋保育雙重目標穩健邁進。
新竹市代理市長邱臣遠指出，放流水產動物是提升沿近海漁業資源的常用方式之一，不僅有助於增裕漁業資源，更能提升民眾對海洋保育的認識與重視。今年度市府將持續辦理新竹漁港疏浚、浮動碼頭整建作業，全新的漁產品直銷中心也即將於今年完工，期盼為漁民創造更穩定的生產環境與更優渥的收益，讓新竹的漁業發展邁向新里程。
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