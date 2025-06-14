湖口瓜瓜節周末登場！458斤大南瓜吸睛 親子闖關吸人潮

新竹縣湖口瓜瓜節產業文化活動今起周末2天在好客文創園區舉行，現場除有販售農產品，還有主題大南瓜展示區、南瓜疊疊樂、精彩多元藝文表演等活動，並設置闖關遊戲區及客家美食區等，吸引許多民眾共襄盛舉。

新竹縣副縣長陳見賢指出，湖口鄉為新竹縣第三大鄉鎮市，也是全國人口最多的鄉，湖口鄉以農業為主，全鄉土地總面積為58.43平方公里，其中農業耕地面積約1900公頃，農產業以稻米為大宗，面積約1000公頃，每年外銷到日本的稻米約1200公噸。

陳見賢說，其次為茶葉與油茶，約50公頃，而湖口鄉瓜果類作物栽種面積約20公頃，包括哈密瓜、西瓜、南瓜與美濃瓜等，每年6月初陸續採收，雖今年3、4月受下雨影響，瓜果產量略有減少，不過品質依然優異，邀請民眾周末大朋友帶小朋友一起參與瓜瓜節，來看看土樓，認識瓜果。

新竹縣農業處表示，周末2天的展售活動內容豐富多元，包含農產品展售區，展售在地特色農產品如鳳光西瓜、甜美人西瓜、哈密瓜、栗子南瓜、玩具觀賞南瓜、地瓜餅、芋頭餅及蜂蜜產品。

主題展示區展示大南瓜，最重的為458斤重的亞歷山大品種大南瓜，最小的迷你南瓜僅150克；舞台表演區安排「好客戲曲團」及街頭藝人演出，還有魔術秀、特技舞蹈與陀螺表演，客家美食區則提供各式客家特色小吃。