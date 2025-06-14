將印刷電路板推向世界第一 臻鼎董座沈慶芳獲榮譽博士助桃園培育人才

全球印刷電路板產業龍頭臻鼎科技集團董事長沈慶芳，獲頒中央大學名譽博士，今舉行頒授典禮，桃園市長張善政表示，恭喜沈慶芳也感謝他一口答應支持智慧產業學院，協助培育人才。沈慶芳說，這張證書象徵他一路以來的努力及責任，他非科技出生，卻將公司經營的有聲有色，他也會持續善盡社會責任。

沈慶芳2005年接任臻鼎科技董事長，提出「世界第一」的目標。當時臻鼎只是一家年營業額僅31億元的小公司，秉持堅定的信念與精準的策略眼光，他帶領公司成長為年營收超過1700億元的全球印刷電路板龍頭集團。並自2017年起，連續8年榮登全球印刷電路板產業首位，成就業界空前，堪為表率。

中央大學校長蕭述三表示，沈慶芳為人誠信、行事耿直，更重視環境保護、企業社會責任，與中大「永續」辦學理念更是高度契合。他不僅是企業領導的典範，更是永續發展與社會責任的實踐者，功績卓著。中央大學頒授名譽管理學博士學位，以表彰其卓越事蹟，彰顯楷模。

張善政致詞說，恭喜沈慶芳獲頒榮譽博士，沈出生大溪農家，長大後卻將事業做到呼風喚雨，相當值得敬佩。且沈有2個面向值得讚賞，不僅秉持獨樂樂不如眾樂樂精神，每年捐助獎學金提供給不分領域的技職優異學生，更在桃園智慧產業學院成立後，希望朝財團法人模式經營，沈一句話就答應全力支持協助培育人才，為產業挹注資源及能量。