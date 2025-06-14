快訊

國道撞賓利 闖禍駕駛跳車「狂奔橫越3車道」翻護欄逃跑

印航空難唯一倖存旅客憶當時：自己解開安全帶「難想像從火球走出去」

步伐加快！ 陳奕爆雙喜臨門後悄辦婚宴 紀曦晨高訂婚紗曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

將印刷電路板推向世界第一 臻鼎董座沈慶芳獲榮譽博士助桃園培育人才

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
全球印刷電路板產業龍頭臻鼎科技集團董事長沈慶芳（右3），獲頒中央大學名譽博士，今舉行頒授典禮。記者翁唯真／攝影
全球印刷電路板產業龍頭臻鼎科技集團董事長沈慶芳（右3），獲頒中央大學名譽博士，今舉行頒授典禮。記者翁唯真／攝影

全球印刷電路板產業龍頭臻鼎科技集團董事長沈慶芳，獲頒中央大學名譽博士，今舉行頒授典禮，桃園市長張善政表示，恭喜沈慶芳也感謝他一口答應支持智慧產業學院，協助培育人才。沈慶芳說，這張證書象徵他一路以來的努力及責任，他非科技出生，卻將公司經營的有聲有色，他也會持續善盡社會責任。

沈慶芳2005年接任臻鼎科技董事長，提出「世界第一」的目標。當時臻鼎只是一家年營業額僅31億元的小公司，秉持堅定的信念與精準的策略眼光，他帶領公司成長為年營收超過1700億元的全球印刷電路板龍頭集團。並自2017年起，連續8年榮登全球印刷電路板產業首位，成就業界空前，堪為表率。

中央大學校長蕭述三表示，沈慶芳為人誠信、行事耿直，更重視環境保護、企業社會責任，與中大「永續」辦學理念更是高度契合。他不僅是企業領導的典範，更是永續發展與社會責任的實踐者，功績卓著。中央大學頒授名譽管理學博士學位，以表彰其卓越事蹟，彰顯楷模。

張善政致詞說，恭喜沈慶芳獲頒榮譽博士，沈出生大溪農家，長大後卻將事業做到呼風喚雨，相當值得敬佩。且沈有2個面向值得讚賞，不僅秉持獨樂樂不如眾樂樂精神，每年捐助獎學金提供給不分領域的技職優異學生，更在桃園智慧產業學院成立後，希望朝財團法人模式經營，沈一句話就答應全力支持協助培育人才，為產業挹注資源及能量。

「學位看起來是證書，卻是一份鼓勵跟一路以來的責任」沈慶芳說，他從小協助家裡務農，沒拿過獎狀，等到長大後就比別人認真，在證券、旅宿業等工作過，後來接手臻鼎集團，從以前學到的經驗，雖然非科技出生，慢慢擴張卻將公司帶到世界第一，後續他會持續努力並關懷社會。

全球印刷電路板產業龍頭臻鼎科技集團董事長沈慶芳（右），獲頒中央大學名譽博士，今舉行頒授典禮。記者翁唯真／攝影
全球印刷電路板產業龍頭臻鼎科技集團董事長沈慶芳（右），獲頒中央大學名譽博士，今舉行頒授典禮。記者翁唯真／攝影

電路 桃園 中央大學

延伸閱讀

反惡霸 蔣萬安與朱立倫會面商討對策

桃園恐舉債數千萬！張善政怒轟中央違法刪補助

桃市警察節慶祝大會登場 張善政表揚績優警察、協勤民力

批卓榮泰補助「輪迴」說 張善政：變成藍綠對立工具

相關新聞

將印刷電路板推向世界第一 臻鼎董座沈慶芳獲榮譽博士助桃園培育人才

全球印刷電路板產業龍頭臻鼎科技集團董事長沈慶芳，獲頒中央大學名譽博士，今舉行頒授典禮，桃園市長張善政表示，恭喜沈慶芳也感...

苗栗垃圾焚化廠評鑑三連霸 每年發電可供2萬戶使用

苗栗縣BOT垃圾焚化廠自2008年2月營運迄今邁入第17年，從2011至2023年連續13年獲環境部垃圾焚化廠查核評鑑特...

同音異字路名易生混淆爭議 桃園修法明定同區不可以

桃園有12組同音異字路名異生混淆，例如中壢區中原路與中園路，雖2016年訂自治條例規範全市新道路命名不得與既有道路重複或...

桃園通學廊道工程 挨批用路陷阱

新北高齡駕駛暴衝致死事故震驚全國，桃市府積極推動通學廊道，原訂四年50所學校改善目標，現已完成80所超標，但民代質疑全市...

北埔姜氏家廟修復10年 地方盼開放

新竹縣北埔鄕姜氏家廟被譽為台灣四大家廟之一，也是新竹縣縣定古蹟，但政府斥資近億元修復於10年前完工後，迄今仍大門深鎖，多...

總獎金達88萬元！扶植青年設計師和設計學系發展 桃園設計獎徵件至8/18

桃園市青年局自2019年起舉辦「桃園設計獎」，持續扶植青年設計師、大專院校及高中職設計學系發展，今年競賽邁入第7屆，現正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。