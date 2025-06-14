苗栗垃圾焚化廠評鑑三連霸 每年發電可供2萬戶使用

苗栗縣BOT垃圾焚化廠自2008年2月營運迄今邁入第17年，從2011至2023年連續13年獲環境部垃圾焚化廠查核評鑑特優、優等獎項，2024年評比再度蟬聯特優，創下特優「三連霸」佳績。

苗栗縣環保局指出，苗栗垃圾焚化廠設於竹南鎮台61線公路旁，廠內2座焚化爐處理量各達250噸，營運後配合環境部廢棄物處理政策，加強進廠廢棄物檢查，並針對縣內18鄉鎮垃圾進行大數據分析，篩選加強檢查地區，也針對體積較大的不透光（如黑色）垃圾袋、靠近工業或商業區域產生的垃圾加強破袋檢查機制，減少不符合規定廢棄物進廠，此外也整合公私部門資源，推動回收再利用與源頭減量，減輕焚化操作負荷。

隨苗栗廠營運年數增加，除定期辦理設備保養維護，歲修期間並進行鍋爐爐管測量及生命週期分析，保證運轉穩定安全及維持焚化量能，且去年未發生破管停爐，運轉率95.9%更是近5年最高；空汙減排方面，2024年起選擇性非觸媒還原設備系統啟用，氮氧化物去除率可超越45%，排放濃度低於80ppm。

苗栗焚化廠每年處理垃圾發電量可達9373萬度，能提供約2萬多戶家庭用電一整年的用電量。節能減碳方面也減少設備用電、加裝汰換節能設備及溫室氣體自主盤查驗證，也連續6年獲國家企業環保獎肯定。

環保局表示，苗栗焚化廠以BOT方式運營，業者特許營運期限20年，合約將在2028年2月期滿，屆時產權將移轉縣府，環保局已展開整改計畫的前置作業，未來規畫採委外營運。