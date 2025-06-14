同音異字路名易生混淆爭議 桃園修法明定同區不可以

桃園有12組同音異字路名異生混淆，例如中壢區中原路與中園路，雖2016年訂自治條例規範全市新道路命名不得與既有道路重複或同音異字，但又容許例外，引發爭議；民政局為此修訂條例，下周將由市議會審議。

桃園除了中壢區，還有桃園區北新街語北興街、建新街與建興街，平鎮區新榮路及興隆路，八德區建新街與建興街，楊梅區富元街和富源街，蘆竹區新福街和興福街、大興路和大新路，龜山區龍新街和龍興街，龍潭區龍源路與龍元路、龍興路與龍新路，觀音區福新路與福興路，總共12組同行政區內路名相近狀況。

同音異字的路名若單憑口述，易生混淆，桃園區北新街與北興街甚至街廓相鄰，僅隔70公尺，不利警方派案、消防救災和物流送達，面對此情，有經驗的勤指中心人員都會多問一句「字怎麼寫」，或提供2個路名再詢問哪個正確，一來一往，難免單位派案時間。

桃園市政府2016年訂自治條例規範全市新命名道路不得與既有道路重複或同音異字，但後來應地方要求增修條文准特殊情況有例外，結果蘆竹日前差點鬧「源福三路」與「源福三街」雙胞。

桃園市議員劉勝全指出，蘆竹區的源福三街因航空城重劃開發將走入歷史，地方想保留路名，在重劃區內設源福三路，但因源福三街尚存個位戶數，路名還在，新路命名被民政局擋下。地方認為「路」與「街」不同，自治條例也准許特殊情況有例外，但申請還是沒過關，經他協調，源福三街住戶同意更名，源福三路才成功命名。

民政局表示，目前自治條例易引爭議，此次修法是規範即使特殊情況也不容許同區路名重複或同音異字情況，修正案已送桃園市議會，預計下周審議。

民政局也說，關於現存同音異字路名，若要更名，按需要更名範圍內建築物所有權人逾五分之一連署，並提出命名建議，通過戶政事務所審查，再徵得範圍內建築物所有權人逾三分之二同意才能報核，但目前無人提案。