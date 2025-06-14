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北埔姜氏家廟修復10年 地方盼開放

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣北埔鄉姜氏家廟為台灣四大家廟之一，以全國僅存的擂金彩繪及精美木雕、石雕聞名，但修復完工10年，至今大門深鎖，倍顯荒涼。圖／民眾提供
新竹縣北埔鄉姜氏家廟為台灣四大家廟之一，以全國僅存的擂金彩繪及精美木雕、石雕聞名，但修復完工10年，至今大門深鎖，倍顯荒涼。圖／民眾提供

新竹北埔鄕姜氏家廟被譽為台灣四大家廟之一，也是新竹縣縣定古蹟，但政府斥資近億元修復於10年前完工後，迄今仍大門深鎖，多名地方文史工作者盼家廟開放，讓更多人探訪古蹟價值。文化局回應，參訪需提前1個月申請，將鼓勵家廟管理人投入文資聯營。

有百年歷史的姜氏家廟曾聘請當時台灣最頂尖的匠師興建，其內的擂金彩繪、建築設計與工藝細節，堪稱客籍匠師的代表作。2004年起，姜氏家廟展開修復工程，累計獲行政院客家委員會近9000萬元補助、新竹縣政府自籌約900萬元，分三期修復，逐步重現家廟風貌。

地方文史工作者黎許傳、鄧毅中、郭台貴、賴阿良指出，姜氏家廟修繕後大門深鎖，令人遺憾，建請客委會、縣府、新竹縣客庄創生環境營造計畫督導團、姜氏家廟管理人等，共同召開開放方式協商會議，期許盡快擬訂家廟開放措施，向外界展現客家傳統建築工藝之美。

文化局回應，因姜氏家廟的土地與建物權屬複雜，且管理人年事已高、身體狀況欠佳，平日由其兒子代為協助家廟管理事宜，開放營運能量有限；如有參訪需求，需提前1個月以公文申請，才能協助安排。

文化局近年將持續透過訪視輔導，協助管理人維持家廟的保存維護，並鼓勵加入北埔文化資產聯營策略，以減輕獨立開放經營的壓力。

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