桃園通學廊道工程 挨批用路陷阱

新北高齡駕駛暴衝致死事故震驚全國，桃市府積極推動通學廊道，原訂四年50所學校改善目標，現已完成80所超標，但民代質疑全市272所高中國中小，完成比率仍低，有工程施工圍籬未穩固，險些砸到用路人。工務局回應，將持續推動建置、加強管控施工品質。

「學童安全不能等。」議員朱珍瑤表示，若以全市272所學校而言，通學廊道完成率僅約3成，要求市府明年涵蓋率至少達50%，並延伸到校園附近的課後照顧班或補習班，也建議在校園周邊設置高強度防撞桿或減速彎，加強對行人的保護。

議員謝美英也接獲家長反映，孩子還沒使用到通學廊道，就差點被路邊施工圍籬砸中，成了用路陷阱，她認為施作通學步道是好事，但若沒注意細節，努力恐功虧一簣，非常可惜。

工務局長汪在宙說，目前已有124所學校規畫通學步道，至今完成80所，但並非每校都需建置通學廊道，如新重劃區通學環境多不需再調整，部分學校則表示不願施作，原因包括道路空間有限需圍牆退縮、施工期間通行不便、噪音及安全疑慮、後續維護問題等。

汪在宙表示，市府在各校推動通學廊道改善時，皆會辦理現場會勘說明改善內容及學校須配合事項，並邀集交通局等單位一同評估；部分工程發生圍籬被風吹倒等情形，將加強固定。