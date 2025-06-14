聽新聞
0:00 / 0:00

桃園通學廊道工程 挨批用路陷阱

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃市府積極推動通學廊道，但議員質疑部分工程管理未做好，險些砸到用路人。工務局回應，會加強管控施工品質。圖／議員謝美英提供
桃市府積極推動通學廊道，但議員質疑部分工程管理未做好，險些砸到用路人。工務局回應，會加強管控施工品質。圖／議員謝美英提供

新北高齡駕駛暴衝致死事故震驚全國，桃市府積極推動通學廊道，原訂四年50所學校改善目標，現已完成80所超標，但民代質疑全市272所高中國中小，完成比率仍低，有工程施工圍籬未穩固，險些砸到用路人。工務局回應，將持續推動建置、加強管控施工品質。

「學童安全不能等。」議員朱珍瑤表示，若以全市272所學校而言，通學廊道完成率僅約3成，要求市府明年涵蓋率至少達50%，並延伸到校園附近的課後照顧班或補習班，也建議在校園周邊設置高強度防撞桿或減速彎，加強對行人的保護。

議員謝美英也接獲家長反映，孩子還沒使用到通學廊道，就差點被路邊施工圍籬砸中，成了用路陷阱，她認為施作通學步道是好事，但若沒注意細節，努力恐功虧一簣，非常可惜。

工務局長汪在宙說，目前已有124所學校規畫通學步道，至今完成80所，但並非每校都需建置通學廊道，如新重劃區通學環境多不需再調整，部分學校則表示不願施作，原因包括道路空間有限需圍牆退縮、施工期間通行不便、噪音及安全疑慮、後續維護問題等。

汪在宙表示，市府在各校推動通學廊道改善時，皆會辦理現場會勘說明改善內容及學校須配合事項，並邀集交通局等單位一同評估；部分工程發生圍籬被風吹倒等情形，將加強固定。

高齡駕駛 桃園

延伸閱讀

打造動物專屬「通道」 杉林溪防災仿岩工法奪國際銀獎

南投林業分署治理林班融合生態 獲全球建設大獎

嘉市肉品市場營造商失聯 承攬工程、工資均拖延 完工延後至明年

騎士差點被圍籬砸中！議員批桃園通學廊道成交通陷阱

相關新聞

北埔姜氏家廟修復10年 地方盼開放

新竹縣北埔鄕姜氏家廟被譽為台灣四大家廟之一，也是新竹縣縣定古蹟，但政府斥資近億元修復於10年前完工後，迄今仍大門深鎖，多...

桃園通學廊道工程 挨批用路陷阱

新北高齡駕駛暴衝致死事故震驚全國，桃市府積極推動通學廊道，原訂四年50所學校改善目標，現已完成80所超標，但民代質疑全市...

總獎金達88萬元！扶植青年設計師和設計學系發展 桃園設計獎徵件至8/18

桃園市青年局自2019年起舉辦「桃園設計獎」，持續扶植青年設計師、大專院校及高中職設計學系發展，今年競賽邁入第7屆，現正...

買1200元拉拉山水蜜桃僅有1顆能吃? 市府喊啟動聯合稽查

桃園市復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，5至7月生產的「水蜜桃」正當季，為維護消費權益、保障市場交易秩序，桃園市政府農業局今啟...

桃園6月18日起將停水19小時！ 影響逾3.4萬戶範圍看過來

配合桃園市「中壢運動公園區段徵收工程」滯洪池過路箱涵施工，台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區環中東路管線降埋及併案辦...

前桃園縣長吳志揚岳父洪塔告別式 各界齊聚新竹追思送別

前桃園縣長吳志揚岳父、資深音樂教師洪塔於端午節前夕安詳辭世，享壽87歲。家屬今天上午於新竹市殯儀館舉行告別式，桃園市長張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。