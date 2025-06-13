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總獎金達88萬元！扶植青年設計師和設計學系發展 桃園設計獎徵件至8/18

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局舉辦「桃園設計獎」，今年競賽邁入第7屆，現正熱烈徵件中，總獎金高達88萬元，收件至8月18日止。記者翁唯真／攝影
桃園市青年局舉辦「桃園設計獎」，今年競賽邁入第7屆，現正熱烈徵件中，總獎金高達88萬元，收件至8月18日止。記者翁唯真／攝影

桃園青年局自2019年起舉辦「桃園設計獎」，持續扶植青年設計師、大專院校及高中職設計學系發展，今年競賽邁入第7屆，現正熱烈徵件中，總獎金高達88萬元，收件至8月18日止。

2025桃園設計獎主視覺於今設計獎記者會正式揭幕，本次主視覺以「七巧板」為創意核心，透過全新主視覺的發布與活動設計，展現桃園作為設計創新聚落的厚實能量與未來藍圖，七塊色板分別對應桃園「七大未來」發展方向「科技、航空、開放、年輕、團結、富裕與自然｣，延伸出設計獎的設計七力「創新力、實踐力、美感力、溝通力、永續力、包容力與城市力｣，整體視覺語言透過鮮明色彩與拼圖式構圖。

設計獎競賽共分為3大組別高中職組、新銳設計師組，及由機關/企業出題組（學生組及社會組），總計11個競賽類別，多元類別的競賽設計讓青年設計師展現其領域的創意及專長。

今年於競賽類別內，特別針對桃園的原住民及新住民設計的「多元族群設計類｣，透過設計競賽舞台讓多元族群的青年設計師得以一展長才，比賽將經過線上初選與實體決選，最終選出各類別得獎者，並於頒獎典禮公開表揚，除頒發獎金鼓勵創作外，頒獎典禮也將辦理設計交流活動，邀請設計專家與青年設計師透過觀點對談與案例分享，探討設計與城市、社會、產業的多元連結，激盪更多具在地性與未來性的創意構想，豐富青年設計師的實戰經驗與知識視野，學習更多設計相關的經驗與知能。

青年局長侯佳齡表示，桃園設計獎自創辦以來已成為全台青年設計的重要舞台，誠摯邀請全台設計好手共襄盛舉，讓設計在這座城市發聲，一起拼出屬於桃園的未來。

青年 桃園

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