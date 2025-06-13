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買1200元拉拉山水蜜桃僅有1顆能吃? 市府喊啟動聯合稽查

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，為維護消費權益、保障市場交易秩序，桃園市政府農業局今啟動聯合稽查，確保水蜜桃品質。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，為維護消費權益、保障市場交易秩序，桃園市政府農業局今啟動聯合稽查，確保水蜜桃品質。圖／桃園市農業局提供

桃園市復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，5至7月生產的「水蜜桃」正當季，為維護消費權益、保障市場交易秩序，桃園市政府農業局今啟動聯合稽查，確保水蜜桃品質、販售價格、產品溯源等，嚴守拉拉山水蜜桃品牌商譽。

日前有民眾於網路PO文表示，花1200元買水蜜桃，卻僅有1顆能吃。農業局長陳冠義說，拉拉山水蜜桃是全國品質一等品牌，多年來建立良好口碑，希望所有農友做好品質把關，延續品牌信譽。

市府今日起啟動聯合稽查，會同消保官、經發局、復興區公所、農會等單位，前往復興區商圈加強宣導及稽查。重點包括檢查攤商所販售水蜜桃品質、使用復興區農會專屬桃盒相關規範，並向攤商宣導販售注意事項及相關消費交易法令，強化攤商自律意識。

復興區農會總幹事高理忠表示，農會特別設計專屬水蜜桃盒，請消費者認明紋面婦女標章，另盒子上皆印有流水編號可溯源，消費者購買時可檢視，同時保障農戶與消費者雙方權益，也為農民一整年辛苦把關。

桃園市法務局消保官謝青如說，今稽查多數商家符合規定，少數未標示價格的攤商或店家，已於現場要求改正，另所查販售價格皆符合市場行情，未有哄抬價格情況發生。

復興區長蘇佐璽表示，拉拉山水蜜桃是復興區美好資產，品牌建立不易，務必一起努力維護拉拉山水蜜桃優質的商譽與品牌。枕頭山商圈發展協會理事長鄧通則說，希望在消費過程保障顧客及店家雙方權益，拉拉山水蜜桃的好品質邀請大家光顧嚐鮮。

復興區農會強調，針對近日水蜜桃消費爭議，非向復興區農會申購者，不得使用該專屬桃盒，也不得包裝販售非復興區出產之水蜜桃，如有虛偽套購或轉售、轉贈，供他人使用情事，或冒名頂替包裝非復興區出產水蜜桃，經查證屬實，將追繳補款項，1年內不得再購買使用復興區農會水蜜桃盒，一旦涉及民法第213條至第216條損害賠償、商標法第68條至第69條侵害商標權，將依法追究相關法律責任。

桃園市復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，為維護消費權益、保障市場交易秩序，桃園市政府農業局今啟動聯合稽查，確保水蜜桃品質。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，為維護消費權益、保障市場交易秩序，桃園市政府農業局今啟動聯合稽查，確保水蜜桃品質。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，為維護消費權益、保障市場交易秩序，桃園市政府農業局今啟動聯合稽查，確保水蜜桃品質。圖／桃園市農業局提供
桃園市復興區拉拉山水蜜桃聞名全台，為維護消費權益、保障市場交易秩序，桃園市政府農業局今啟動聯合稽查，確保水蜜桃品質。圖／桃園市農業局提供

農會 水蜜桃 拉拉山

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