桃園6月18日起將停水19小時！ 影響逾3.4萬戶範圍看過來

配合桃園市「中壢運動公園區段徵收工程」滯洪池過路箱涵施工，台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區環中東路管線降埋及併案辦理中山東路一段增設制水閥工程」，預計於6月18日上午8時起至19日凌晨3時止，共計19小時，施工停水，預計影響中壢及八德3萬4125戶請民眾預先儲水備用。

停水區域包含中壢區普義里、德義里、普強里、普仁里、普忠里、自立里、自信里、自治里、自強里、莊敬里、中興里、中山里、中正里、興仁里、仁義里中山東路一段、普義路、中華路二段（延平路至普義路）、延平路單號側（中華路二段至新街橋）、正義里中山東路一段、普慶里環中東路、新中北路仁愛里新中北路（環中東路至新中北路816號與819號）、新中北路981巷、普忠路（環中東路至新中北路）、永福路、篤行里永福路雙號側、興仁路二段486〞至646號、忠義里中華路一段619巷。

八德區白鷺里東泰街（興仁路二段至興農橋）、永豐里東泰街（興仁路二段至興農橋）、華康街176巷至276號，自6月18日上午8時起至19日凌晨3時止，共計19小時。

桃園市經發局表示，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。