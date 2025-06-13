前桃園縣長吳志揚岳父洪塔告別式 各界齊聚新竹追思送別

前桃園縣長吳志揚岳父、資深音樂教師洪塔於端午節前夕安詳辭世，享壽87歲。家屬今天上午於新竹市殯儀館舉行告別式，桃園市長張善政也出席致意，新竹市府、苗栗縣府及新竹縣府也都派員出席致意，向一生奉獻音樂與教育的師者致上最後敬意。

洪塔一生奉獻教育，1940年生於苗栗縣後龍鎮，自台中師範畢業後，歷任外埔、大山、談文國校與竹南國中，教學年資長達44年。他以音樂課啟發無數學子，嚴謹中不失溫柔，總是以實作與熱情帶動課堂，數十年間竹南國中幾乎每一屆畢業生都曾上過他的課，成為地方學子共同的青春記憶。

他的教學成就獲得多方肯定，曾獲苗栗縣六藝獎章、總統資深優良教師表揚。2002年自竹南國中退休後，仍經常參與學校活動、關心教育發展，是地方教育界備受敬重的長者。

洪塔次女洪秀華於竹南國中以第一名畢業，隨後考取北一女中，再以班級第一名畢業，錄取台灣大學國際企業學系，表現十分傑出。自台大畢業後，洪秀華進入外商銀行任職，具備優異的金融專業素養與國際視野。1995年，洪秀華與時任台大法律研究所碩士生、已取得律師資格並開始執業的吳志揚締結連理。兩人郎才女貌、學識兼備，婚姻美滿，堪稱才子佳人，為地方傳為美談。

雖然治喪地點設於新竹市，但因洪塔與家屬在桃竹苗地區皆有深厚人脈，許多政界、教育界舊識到場鞠躬捻香，佛光山總本山常務副主持慧傳法師、國際佛光會世界總會秘書長覺培法師、新竹法寶寺住持覺舜法師率眾法師及佛光會眾近百人，一同為國際佛光會世界總會法制長吳志揚岳父洪塔居士誦經祈福。