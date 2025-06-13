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桃園市大停水！ 中壢與八德區18、19日3萬4125戶停水
桃園市經發局表示，台水公司配合市府中壢運動公園滯洪池過路箱涵施工，環中東路管線需降埋，及辦理中山東路一段增設制水閥，部分區域需停水，時間為18日（周三）上午8時起至19日凌晨3時，共計停水19小時，受影響戶數約3萬4125戶，但工程遇雨將延期。
停水區域里別中壢區普義、德義、普強、普仁、普忠、自立、自信、自治、自強、莊敬、中興、中山、中正、興仁。
停水里別路段：中壢區/仁義里中山東路一段、普義路、中華路二段（延平路至普義路）、延平路單號側（中華路二段至新街橋）。
正義里中山東路一段、普慶里環中東路、新中北路、仁愛里新中北路（環中東路至新中北路816號與819號）、新中北路981巷、普忠路（環中東路至新中北路）、永福路篤行里（永福路雙號側、興仁路二段486~646號）、忠義里（中華路一段619巷）
八德區白鷺里東泰街(興仁路二段至興農橋）、永豐里東泰街（興仁路二段至興農橋）、華康街176巷至276號。相關停復水資訊可上自來水公司網站查詢。
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