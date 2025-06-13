作品搶先亮相！通霄沙雕節造成轟動 今年朝國際化發展
苗栗縣「通霄沙雕藝術節」將於7月12日至9月14日在通霄海水浴場盛大展出，縣府今年再度推出並擴大舉辦，邀多位國際沙雕師投入創作，目前有部分創作完成，沙雕節活動已蓄勢待發。
文觀局表示，通霄擁有美麗的海岸線和海景，著名的通霄海水浴場是觀賞海景和親水的絕佳選擇，去年首次辦沙雕藝術節，吸引近33萬人次，深獲好評與熱烈回響，今年「2025通霄沙雕藝術節」將與國際接軌，讓世界看見苗栗通霄這個獨特的魅力小鎮，進而慢遊整個苗栗山城。
目前國際創作部分已陸續完成或創作中，承辦單位今天特別讓這些作品搶先亮相，為下個月開幕的沙雕節暖身。今年邀展的國際沙雕創作師來自烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等國家共8位國際沙雕師來台共同創作。
今年沙雕藝術節規畫有23件創作，除國際沙雕師，還有台灣在地創作者和原住民創作者的沙雕作品展現，展期與去年一樣是65天，免費開放民眾入場。
沙雕節將由縣府、鎮公所分工負責創作展出、環境維護，假日還安排市集、表演活動。沙雕節會場有台61線西濱快速道路可直達，交通十分便捷。
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