竹縣嘉豐國小地下停車場16日起 這時段30分鐘免費停車

近期有不少家長反應，在嘉豐國小附近有幼兒園、托嬰中心，車流壅塞，但短暫接送臨停又被開單等，家長直呼加送壓力很大。對此，新竹縣府交旅處公告，從下周一（6月16日）起，嘉豐國小公有地下停車場將於上下學尖峰時段提供「進場30分鐘內免費停車」優惠。

免費停車時段為周一至周五上午7點30分至9點、下午4點30分至6點，適用於通學尖峰時段，期盼為學童打造更安全的通行環境。

新竹縣議員吳旭智指出，該區除國小外，還包含幼兒園、托嬰中心，每到上下學時段車流壅塞。同時接獲中興里里長及家長反映，像是短暫接送臨停又被開單、或影響他人通行的情況時常發生，對家長來說，每天最緊張、壓力最大的就是這幾分鐘的接送時段。

吳旭智強調，學齡前孩童接送不只是「下車即走」，而是需要更多引導與陪伴，若無足夠停車彈性，有時孩子一哭或臨時找不到東西，爸媽根本無法在短時間內完成接送。為此，多次與交旅處協商，最終促成時段與優惠的擴充，於通學尖峰時段延長為30分鐘免費停車，讓家長能更從容地完成接送。