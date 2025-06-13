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桃園蘆竹農遊季明登場 桃捷、農業局推超優惠套票

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2025桃園蘆竹農遊季明天登場，主辦單位農業局與桃園捷運公司合作推出限量優惠套票，明起販售。圖／桃園捷運公司提供
2025桃園蘆竹農遊季明天登場，主辦單位農業局與桃園捷運公司合作推出限量優惠套票，明起販售。圖／桃園捷運公司提供

2025桃園蘆竹農遊季明天登場，為期1個多月的活動包含10場免費食農教育體驗、20場農場小旅行和3條主題遊程，地點橫跨大古山、坑子溪2休閒農業區，主辦單位農業局也與桃園捷運公司推出限量優惠套票，內容包含機捷一日票與消費抵用券150元。

桃捷公司表示，機場捷運一日票原價320元，「桃捷一日票+農遊抵用券」售價僅299元，扣除抵用券150元，等於一日票只要149元。而抵用券可用於指定休閒農業區合作攤位、體驗活動和商家，消費滿100元折抵10元，滿500元抵50元，或集滿3個活動章直接抵50元。套票明起在機捷沿線人工售票口販售，A20興南站為無人站，暫無販售。

另外，桃捷也在臉書官方粉絲專頁舉辦抽獎活動，民眾只要到臉書粉專按讚、分享活動貼文，留言「一起去蘆竹農遊季～」並標註好友，就有機會獲得套票，抽獎活動將於22日抽出5位幸運得主。活動詳情可至官方臉書粉絲專頁查詢，網址：https://www.facebook.com/TaoyuanMetro

2025桃園蘆竹農遊季明天登場，主辦單位農業局與桃園捷運公司合作推出限量優惠套票，明起販售。本報資料照片
2025桃園蘆竹農遊季明天登場，主辦單位農業局與桃園捷運公司合作推出限量優惠套票，明起販售。本報資料照片
2025桃園蘆竹農遊季明天登場，主辦單位農業局與桃園捷運公司合作推出限量優惠套票，明起販售。本報資料照片
2025桃園蘆竹農遊季明天登場，主辦單位農業局與桃園捷運公司合作推出限量優惠套票，明起販售。本報資料照片

機場捷運 桃捷 桃園

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