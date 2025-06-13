市府修大湳公園土堤 桃園鳥會曝喜訊：首見翠鳥築巢

桃園市野鳥學會觀察大湳森林公園生態，發現翠鳥成功繁殖，3隻幼鳥順利離巢，以「城市綠洲中傳來生態喜訊」、自然界奇蹟發布消息，肯定公園成為生態教育基地。

野鳥學會指出，過去野外可以常看見翠鳥，如今因河川整治大量使用水泥鋪面，導致仰賴土堤築巢的牠們面臨棲地困境；「三面光」式的河堤結構工法，讓翠鳥幾近無處可生，身影日益稀少。

桃園市野鳥學會去年在八德區大湳森林公園發現翠鳥繁殖跡象，並建議市府改善土堤環境，市府構築土堤，當時雖然沒看見翠鳥成功育雛，不過鳥會也因此累積了寶貴經驗。

今年4月市府與鳥會合作，提前完成土堤改造並設圍籬，為翠鳥打造安全的築巢環境，這段期間的每一個動靜，都成為附近住家和到公園活動的民眾每日關注的焦點。

阿翔每天帶著雙筒望遠鏡到公園觀察，讓他等候多日的好消息終於到來，3隻小翠在親鳥啣魚誘導下，鼓起勇氣飛出巢洞，比預期提早一天。牠們從黑暗的土穴鑽出，面對光亮的世界一時不知所措，慌張亂飛，有的甚至直衝人群聚集的弦竹亭，引來一陣驚呼與讚嘆。

中午時分，兩隻親鳥仍在巢洞外的風箱樹上啣魚鳴叫，似乎還有幼鳥在巢洞中，但後續幾天並沒有發現，而這也是透過自然觀察，了解生物習性很好的學習機會。接下來的日子，正是幼鳥學習生存技能的關鍵期，牠們必須在親鳥帶領下練習「衝水」捕魚，才能真正邁向獨立。

大湳森林公園聚集越來越多聞訊而來的賞鳥攝影迷，大家輕聲細語、有秩序地等待翠鳥出現，也熱心分享觀察到的細節與照片。美麗的弦竹亭，公園從昔日嚴肅威武的司令台（原本是軍營）轉身為翠鳥學堂，人與鳥，在這裡共同學習，彼此尊重。