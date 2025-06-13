立委陳超明邀中央官員看見苗栗 走訪三鄉鎮潛力秘境

為推動地方創生，立委陳超明昨邀集國發會等中央官員，前往苗栗縣勘查地方創生的潛力場域，分別走訪竹南營盤海堤、官義渡公園與龍舟碼頭，造橋自然運動公園及後龍公司寮山的日劇時代戰備地道等地，盼獲青睞爭取發展契機。

陳超明表示，國發會推動地方創生的初衷之一就是拉近城鄉差距，過往在立法院與國發會討論地方創生走向時，不斷建議須提供規畫費給地方、輔導團隊應深入瞭解地方；再者，應由過往的單點發展，提升呈帶狀或區塊性，才能真正活絡地方。

昨受邀下鄉的有國發會、農業部、經濟部、觀光署等單位，陸續造訪竹南營盤海堤、官義渡公園與龍舟碼頭，造橋自然運動公園及後龍公司寮山的日劇時代戰備地道等。許多初訪的中央官員，對於苗栗擁有如此豐沛的資源感到十分驚艷，不論是牽罟文化的傳承、探索紅樹林的奧妙、活絡龍舟碼頭周邊等，現場激盪出多種想法。

另外，造橋自然運動公園與竹南龍舟碼頭分別位於中港溪左右兩岸，造橋運動公園的發展應該能朝親子、在地角度出發，並結合周邊談文等社區特色獲得活化。

至於深藏在後龍公司寮山的日劇時代戰備地道，考察隊伍也卯足腳力一同前往隧道口勘查。鎮長謝清輝現場導覽指出，公司寮戰備地道過去是防衛咽喉，海拔雖僅114公尺，具有獨特的戰備風光；該地點能直接俯瞰公司寮漁港，期盼未來有機會能成為後龍新的觀光景點。