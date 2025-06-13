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立委陳超明邀中央官員看見苗栗 走訪三鄉鎮潛力秘境

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
昨一行人造訪竹南營盤海堤、官義渡公園與龍舟碼頭，造橋自然運動公園及後龍公司寮山的日劇時代戰備地道等地。圖／陳超明服務處提供
昨一行人造訪竹南營盤海堤、官義渡公園與龍舟碼頭，造橋自然運動公園及後龍公司寮山的日劇時代戰備地道等地。圖／陳超明服務處提供

為推動地方創生，立委陳超明昨邀集國發會等中央官員，前往苗栗縣勘查地方創生的潛力場域，分別走訪竹南營盤海堤、官義渡公園與龍舟碼頭，造橋自然運動公園及後龍公司寮山的日劇時代戰備地道等地，盼獲青睞爭取發展契機。

陳超明表示，國發會推動地方創生的初衷之一就是拉近城鄉差距，過往在立法院與國發會討論地方創生走向時，不斷建議須提供規畫費給地方、輔導團隊應深入瞭解地方；再者，應由過往的單點發展，提升呈帶狀或區塊性，才能真正活絡地方。

昨受邀下鄉的有國發會、農業部、經濟部、觀光署等單位，陸續造訪竹南營盤海堤、官義渡公園與龍舟碼頭，造橋自然運動公園及後龍公司寮山的日劇時代戰備地道等。許多初訪的中央官員，對於苗栗擁有如此豐沛的資源感到十分驚艷，不論是牽罟文化的傳承、探索紅樹林的奧妙、活絡龍舟碼頭周邊等，現場激盪出多種想法。

另外，造橋自然運動公園與竹南龍舟碼頭分別位於中港溪左右兩岸，造橋運動公園的發展應該能朝親子、在地角度出發，並結合周邊談文等社區特色獲得活化。

至於深藏在後龍公司寮山的日劇時代戰備地道，考察隊伍也卯足腳力一同前往隧道口勘查。鎮長謝清輝現場導覽指出，公司寮戰備地道過去是防衛咽喉，海拔雖僅114公尺，具有獨特的戰備風光；該地點能直接俯瞰公司寮漁港，期盼未來有機會能成為後龍新的觀光景點。

陳超明強調，許多前來考察的官員都說，此次上山下海行程相當豐富。這就是苗栗發展的潛力，每一處都能值得被看見的地方，這才是地方創生要用盡全力去找尋各鄉鎮市的精華之處。

考察隊伍也卯足腳力一同前往後龍公司寮山的日劇時代戰備地道隧道口勘查；鎮長謝清輝推薦打造後龍新的觀光景點。圖／陳超明服務處提供
考察隊伍也卯足腳力一同前往後龍公司寮山的日劇時代戰備地道隧道口勘查；鎮長謝清輝推薦打造後龍新的觀光景點。圖／陳超明服務處提供
為推動地方創生，立委陳超明昨邀集國發會等中央官員，前往苗栗縣勘查地方創生的潛力場域。圖／陳超明服務處提供
為推動地方創生，立委陳超明昨邀集國發會等中央官員，前往苗栗縣勘查地方創生的潛力場域。圖／陳超明服務處提供

陳超明 運動 碼頭

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