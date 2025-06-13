花9千萬修復！竹縣姜氏家廟完工10年未開放 地方籲啟用

新竹縣北埔鄕姜氏家廟，被譽為是台灣四大家廟之一，擁有全國僅存的擂金彩繪，加上木雕、石雕等精緻建築，具有極高的藝術價值，現為新竹縣縣定古蹟，可惜的是，10年前修復完工後，至今仍大門深瑣，更顯荒涼。

地方文史工作者倡議，期許家廟開放措施能加速擬定，讓古蹟價值能為世人所見。新竹縣文化局表示，姜氏家廟因權屬複雜且管理人年邁，由其兒子代理，開放營運能量有限，參訪需提前一個月申請，文化局將持續輔導，並鼓勵加入北埔文化資產聯營減輕壓力。

姜氏家廟竣工於1924年，作為北埔姜家祠堂，曾聘請當時台灣最頂尖的匠師興建，其內的擂金彩繪、建築設計與工藝細節，堪稱客籍匠師的代表作。2004年起，姜氏家廟展開修復工程，累計獲行政院客家委員會近9000萬元補助，新竹縣政府自籌約900萬元，分三期進行修復。第一期修復左右橫屋於2009年完工，第二期修復正堂於2011年完成，第三期於2013年完成全體結構修復，重現家廟建築風貌。

地方文史工作者黎許傳、鄧毅中、郭台貴、賴阿良指出，歷經多年的努力，姜氏家廟的建築風貌已成功再現。但修繕完後，這座將近百年的家廟大門未能開放，深感遺憾。修繕完工後，未能開放的主因，與家廟管理人的因素有關，迄今未有任何開放措施。建請客委會、縣府、新竹縣客庄創生環境營造計畫督導團、姜氏家廟管理人等，共同召開開放方式協商會議。

此外，針對目前的補助規範，建請客委會檢討客庄創生營造計畫補助要點中，開放供公眾使用之所有權人文書公證作業，期許家廟開放措施能加速擬定，讓北埔老聚落重要文化資產「姜氏家廟」能完整呈現客家傳統建築工藝之美。

對此，新竹縣政府文化局回應，因姜氏家廟之土地與建物權屬複雜，且管理人年事已高、身體狀況欠佳，平日由其兒子代為協助家廟管理事宜，開放營運能量有限；如有參訪需求，需提前一個月以公文申請，方能協助安排。