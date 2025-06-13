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台知園區聽證前說明會7/5登場 廣邀4200地主參與

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣府表示，將於7月5日早上10點在新竹縣政府大禮堂辦理聽證前說明會，為後續的正式聽證會預作準備。記者郭政芬／攝影
新竹縣府表示，將於7月5日早上10點在新竹縣政府大禮堂辦理聽證前說明會，為後續的正式聽證會預作準備。記者郭政芬／攝影

備受各界關注的「新訂台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫」其相關程序正逐步推進，新竹縣府表示，將於7月5日早上10點在新竹縣政府大禮堂辦理聽證前說明會，為後續的正式聽證會預作準備。

此計畫範圍涵蓋竹北市、芎林鄉兩個行政區，位於新竹高鐵站特定區北側及東側部分，西以竹北(含斗崙地區)都市計畫區為界，東以主要道路、水圳等重要地形地貌為界，南隔東興路(120 線)與新竹高鐵站特定區相鄰，基地南邊西段部分以新竹高鐵站特定區及頭前溪河川治理線為界。北側以犁頭山山坡地為界。

新竹縣政府近期將陸續通知約4217人參與本次說明會。會議將說明計畫徵收事項與後續聽證程序進行，並釐清有關徵收之爭點。

產發處長陳偉志指出，針對這次說明會的通知對象，是廣義的通知所有的地主，不只針對特定農業區，連位於山坡地保育區等都一併通知。最主要是讓地主了解，今年9月或10月將辦理正式聽證會，這之前會先收斂出爭點，有助於後續正式聽證會的討論更加有效與聚焦。

陳偉志也特別釐清說明會與正式聽證會的發言規定不同。他提到，本次說明會發言限制較少，民眾都可以發言。但到了正式聽證會時，發言部分將派代表出面。

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