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麻將館涉賭鄰學校引疑慮 時力轟裁罰消極 新竹市府擬自治條例

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員林彥甫指出，都發處稽查18間麻將館，全數違反建築法使用分區消防公安申報、未申請室內裝修等規定，但實際開罰比例卻連四分之一都不到。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
新竹市議員林彥甫指出，都發處稽查18間麻將館，全數違反建築法使用分區消防公安申報、未申請室內裝修等規定，但實際開罰比例卻連四分之一都不到。圖／時代力量新竹市議會黨團提供

時代力量新竹市議會黨團今召開記者會指出，新竹市麻將館、德州撲克等治安疑慮行業亂象持續，但市府卻未積極裁罰，要求訂定相關自治條例。市府則回應，將持續強化跨局處合作稽查機制，若有違法將依法處置，並研擬制定自治條例。

新竹市議員林彥甫指出，近日向市府調閱麻將館稽查紀錄時，竟發現各局處列管業者數量不一致，且都發處去年3月起稽查18間麻將館，全數違反建築法使用分區消防公安申報、未申請室內裝修等規定，但實際開罰比例卻連四分之一都不到，且北區已有3家麻將館遭警方查獲涉賭博行為，通通距離學校不到 100 公尺。

市議員蔡惠婷也表示，不久前東區距離國小不到50公尺的附近社區店面，又進駐了一家德州撲克，即將開幕；市議員廖子齊議則說，無人桌遊館業者利用法規空隙開設24小時、無人看守、具包廂上鎖功能的空間，進出對象難以控管，一旦發生違法事件，將難以即時應對。

時代力量黨團要求市府立即制訂「特定行業管理自治條例」，將麻將館、德州撲克等有治安疑慮行業納管，並落實跨局處聯合稽查，嚴格取締違規經營行為。同時，對於涉賭又違法的業者，應採取斷水斷電等強硬手段，徹底遏止治安疑慮行業持續擴張。

新竹市政府表示，自2024年以來已完成46家次查核，目前列管業者計20家，並採定期與不定期方式進行持續查察。對於設址鄰近學校之場所，亦列為重點查察對象，強化聯合稽查掌握經營情形。

都發處表示，針對查獲違反都市計畫法、建築法或未依規定申請室內裝修的業者，市府於聯合稽查作業後，依相關法令規定辦理依法執行。現行已查處違反都市計畫法案件1件，處以6萬元罰鍰；違反建築物使用類組共計4件，均依建築法分別裁處6萬。

市府強調，目前已初步研擬新竹市休閒活動場館業登記管理作業要點，以加強該類業者商業登記申請之審核機制。並同步強化聯合稽查作為，以提升源頭管理與執法效能。未來將參考相關縣市等推動自治條例之經驗，評估研擬朝制定自治條例方向續行，以建構更完整的管理制度，強化行政作為。

新竹市議員林彥甫指出，北區已有3家麻將館遭警方查獲涉賭博行為，通通距離學校不到 100 公尺。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
新竹市議員林彥甫指出，北區已有3家麻將館遭警方查獲涉賭博行為，通通距離學校不到 100 公尺。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
市議員蔡惠婷也表示，不久前東區距離國小不到50公尺的附近社區店面，又進駐了一家德州撲克，即將開幕。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
市議員蔡惠婷也表示，不久前東區距離國小不到50公尺的附近社區店面，又進駐了一家德州撲克，即將開幕。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
時代力量新竹市議會黨團今召開記者會指出，新竹市麻將館、德州撲克等治安疑慮行業亂象持續，但市府卻未積極裁罰，要求訂定相關自治條例。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
時代力量新竹市議會黨團今召開記者會指出，新竹市麻將館、德州撲克等治安疑慮行業亂象持續，但市府卻未積極裁罰，要求訂定相關自治條例。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
新竹市議員林彥甫指出，都發處稽查18間麻將館，全數違反建築法使用分區消防公安申報、未申請室內裝修等規定，但實際開罰比例卻連四分之一都不到。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
新竹市議員林彥甫指出，都發處稽查18間麻將館，全數違反建築法使用分區消防公安申報、未申請室內裝修等規定，但實際開罰比例卻連四分之一都不到。圖／時代力量新竹市議會黨團提供

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